Incidente a Udine, perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: Matteo muore a 28 anni Incidente mortale ieri a Lestizza, in provincia di Udine: un ragazzo di 28 anni, Michele Marangoni, è morto dopo che con la sua auto è finito fuori strada impattando prima contro un palo e poi contro un albero. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Ha perso il controllo della sua auto per cause ancora in via di accertamento e si è schiantato prima contro un palo e poi contro un albero.

Non c'è stato nulla da fare per Michele Marangoni, morto a 28 anni in un drammatico incidente stradale verificatosi ieri sera, sabato 8 ottobre, intorno alle 22 in via Piave a Lestizza, in provincia di Udine.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, dopo aver perso il controllo del suo Bmw è finito contro un palo e poi un albero. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Gli infermieri del Sores regionale hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di una automedica e hanno avviato le manovre di rianimazione, ma le condizioni di Michele sono apparse subito gravissime e non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Le ferite riportate erano troppo profonde e non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, Carabinieri di Latisana, Polizia Locale e Protezione Civile per la viabilità.

Il giovane, classe 1993 (avrebbe compiuto 29 anni il prossimo novembre), era figlio di una coppia di agenti di Polizia e viveva nella frazione di Santa Maria di Sclaunicco. Viaggiava da solo quando si è verificato l'incidente. L'auto all'interno della quale viaggiava si è accartocciata su se stessa.

Tanti i messaggi di cordoglio e dolore apparsi sui social appena diffusasi la notizia della sua scomparsa. "Sono senza parole. La vita è ingiusta. Fai buon viaggio vuaine", come lo chiamavano affettuosamente i suoi amici, si legge tra questi, da parte di Cecilia.