Incidente a Terralba, fuori strada con lo scooter: morto 17enne. Il corpo ritrovato ore dopo in canale

Incidente mortale a Terralba: un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo essere usciti fuori strada col suo scooter stamattina all’alba. Il corpo ritrovato ore dopo in un canale.

Immagine di repertorio.

Drammatico incidente questa mattina intorno alle 6.30 a Terralba, in Sardegna. La vittima è un un ragazzino di 17 anni che è finito fuori strada con lo scooter in via Rio Mogoro. È stato ritrovato ore dopo senza vita da un passante.

Stando alle prime informazioni disponibili, il giovane stava andando al lavoro ed è stato trovato dentro il rio Mogoro, un canale che corre nel centro abitato, all’altezza delle scuole superiori.

Intervento in corso da parte dei carabinieri: si cerca di capire se ci sono tracce di altre vetture che possano avere causato uno scontro o se il 17enne abbia perso da solo il controllo del mezzo. Sul posto anche gli uomini del 118 che però non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 17enne. I genitori sono stati informati dell’incidente e si sono recati sul luogo: straziante il dolore della coppia quando ha appreso la morte del figlio.

È questo l'ennesimo incidente stradale che si verifica in Sardegna e che coinvolge giovanissimi. Solo nel mese di luglio è il quinto dopo il decesso di Gaia, la 24enne di Tempio, i due ragazzi di Arzachena di 18 e 20, e del 17enne di Alghero.