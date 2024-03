Incidente a Taranto, auto si schianta contro un muro nella notte: Luigi muore a 29 anni Incidente nella notte sulla provinciale 129 che da Sava conduce a Torricella (Taranto): un giovane di 29 anni, Luigi Chetta, di Torricella, è morto dopo essersi schiantato contro un muro con la sua auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Luigi Chetta (Facebook).

Sabato notte di sangue sulle strade pugliesi. Un giovane di 29 anni, Luigi Chetta, originario di Torricella, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 129 che da Sava conduce a Torricella (Taranto).

La vittima era alla guida di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sfondando un muro di tufo. Il violento impatto, all'altezza di una pista di go-kart, non ha lasciato scampo al conducente.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I sanitari del 118 intervenuti poco dopo hanno tentato invano di rianimare il 29enne, originario di Torricella. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

"L’intera comunità di Torricella è scossa per la prematura e tragica scomparsa del nostro giovane concittadino Luigi Chetta, avvenuta questa notte a causa di un incidente stradale. Un ragazzo educato, garbato, gentile che troppo velocemente è stato strappato alla vita. Non ci sono parole. Giungano ai genitori, ai parenti, agli amici le più sentite condoglianze e l'abbraccio forte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza. Ciao caro Luigi, che Dio ti abbia in gloria", è stato il messaggio pubblicato sui socia dal sindaco di Torricella, Francesco Turco.

Tanti sono anche i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti del 29enne. Tra questi, quello di Graziana: "Riposa in pace amico mio…quante ne abbiamo passate insieme e quante risate ieri sera a ricordare i nostri momenti più stupidi, quante serate anche a gironzolare in macchina, quante notti svegli fino a tardi a parlare del più del meno, quanti scherzi al lavoro, quante volte mi hai tirato su il morale, quante serate insieme e poi after al lavoro".