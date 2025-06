video suggerito

Incidente a Sorso, auto tampona scuolabus fermo: feriti 7 bambini e due adulti Incidente a Sorso (Sassari) lungo la strada provinciale 48: un'auto ha tamponato uno scuolabus che in quel momento era fermo per far scendere degli scolari. Il bilancio è di 7 bambini e due adulti feriti ma nessuno in pericolo di vita.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia sfiorata oggi a Sorso, in provincia di Sassari, dove un'auto ha tamponato uno scuolabus lungo la strada provinciale 48. È successo questo pomeriggio: il bilancio è di 7 bambini e due adulti feriti, anche se nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i riscontri della polizia stradale di Sorso, che ha effettuato i rilievi dello scontro, una Lancia Delta guidata da una donna ha tamponato lo scuolabus mentre era fermo per far scendere i bambini. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 48, all'altezza del ristorante L'Oasi. Sette degli otto bambini che viaggiavano sullo scuolabus sono stati accompagnati all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con le ambulanze del 118. Hanno riportato tutti lievi contusioni, nessuno di loro è in condizioni preoccupanti.

Feriti in maniera lieve anche la donna che guidava la Lancia, trasportata anche lei al pronto soccorso di Sassari, e l'autista dello scuolabus, accompagnato all'ospedale di Alghero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sassari per mettere in sicurezza la carreggiata e la polizia locale per le verifiche del caso.

Un incidente simile, dagli esiti molto più letali, si è verificato lo scorso lunedì 19 maggio, sull’autostrada Pedemontana Lombarda A36 all’altezza di Lomazzo (Como), dove rimase coinvolto un bus con a bordo una scolaresca di Azzate (Varese) in gita. Una delle due maestre è morta nello schianto, una donna di 54 anni che viaggiava sul sedile anteriore del mezzo pesante, accanto all'autista dello scuolabus, e che è rimasta schiacciata dalle lamiere.