Incidente tra tir e scuolabus sull'autostrada Pedemontana a Lomazzo: morta la maestra, 30 bambini coinvolti Gravissimo incidente oggi, lunedì 19 maggio, sull'autostrada Pedemontana Lombarda A36 all'altezza di Lomazzo (Como). All'interno di una galleria un bus con a bordo una scolaresca e un tir si sarebbero scontrati frontalmente. Morta una donna.

Gravissimo incidente oggi, lunedì 19 maggio, sull'autostrada Pedemontana Lombarda A36 all'altezza di Lomazzo (Como). All'interno di una galleria un bus con a bordo una scolaresca e un tir, per ragioni ancora tutte da accertare, si sarebbero scontrati frontalmente. A essere coinvolti sono i 30 passeggeri dell'autobus, per la maggior parte bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, con due accompagnatrici e un autista.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con sette ambulanze, quattro automediche e un elicottero. Insieme a loro ci sono anche le forze dell'ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e cinque squadre dei vigili del fuoco da Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza.

Stando alle primissime informazioni, una donna (probabilmente una delle due accompagnatrici della comitiva) è deceduta, mentre sei persone sono state soccorse in codice giallo. I bimbi sono invece stati tutti soccorsi in codice verde, e si sta valutando per loro il trasporto precauzionale in ospedale.

La galleria è intanto completamente chiusa al traffico, e le autorità sul posto stanno ora gestendo le deviazioni e la messa in sicurezza del tratto autostradale.