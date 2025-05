video suggerito

Chi era Domenica Russo, la maestra morta nello schianto tra un tir e il bus di una scolaresca sulla Pedemontana Domenica Russo, 43 anni, originaria di Napoli ma residente a Sesto Calende, è la maestra che lunedì pomeriggio ha perso la vita nello schianto tra un tir e il bus su cui viaggiava accompagnando la sua classe. L’incidente è avvenuto sull’autostrada Pedemontana, all’altezza di Lomazzo (Como). A bordo dell’autobus c’erano 27 bambini: nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Domenica Russo e aveva 43 anni la maestra che ieri pomeriggio ha perso la vita nello schianto tra un tir e un pullman con a bordo una scolaresca di ritorno da una gita a Lomazzo, in provincia di Como. La donna, originaria di Napoli, aveva un compagno e una figlia. Si era trasferita a Sesto Calende (Varese) e insegnava alle scuole elementari Pascoli di Cazzago Brabbia, un Comune vicino. Nonostante fosse arrivata da poco nella scuola, Russo era molto stimata dai genitori e amata dai bambini.

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che al momento dell'incidente la 43enne fosse seduta nelle prime file del pullman, vicino all'autista. Amici e parenti di Russo hanno espresso con post su Facebook il dolore per la morte della donna, ricordandola come una persona "splendida, solare e piena di vita", con un sorriso che "portava gioia e simpatia". Scrive un altro amico: "Potevano passare mesi e bere un caffè al bar come se non ci fossimo mai persi di vista cancellando anche divergenze che a volte avevamo come cane e gatto… Caffè interminabili dove ci si sfogava delle innumerevoli peripezie che questa vita al Nord ci riservava. Ti ho voluto bene più di una sorella".

Anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è unito al cordoglio di famigliari e amici, esprimendo "commozione e dolore" per "l'incidente che ha coinvolto la scolaresca del Plesso Pascoli di Cazzago Brabbia, la mia scuola da bambino. Una tragedia per il nostro piccolo paese dove ci conosciamo tutti. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia della maestra deceduta e sono vicino a tutte le maestre e alle famiglie dei piccoli scolari".

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:00 di ieri, martedì 20 maggio. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, pare che il bus con a bordo la scolaresca si sia schiantato violentemente contro il camion che lo precedeva mentre si trovava nella galleria dell'autostrada Pedemontana, all'altezza di Lomazzo. Oltre al tir e al bus, nel tamponamento sarebbero stati coinvolti anche altri quattro mezzi. Come si può vedere nei video delle telecamere che hanno ripreso l'incidente, il pullman non ha frenato in tempo e si è scontrato con il tir che aveva davanti. L'impatto ha alzato una nuvola di polvere che ha ostacolato la visuale degli automobilisti in arrivo.

Oltre a Russo, nell'incidente sono stati coinvolti anche 27 bambini tra i 6 e i 9 anni, un'altra maestra e il conducente dell'autobus, un 60enne che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Illeso, invece, il conducente del tir tampnatao. La scuola di Cazzago aveva noleggiato due pullman per portare i bambini in gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate (Como). Al momento dell'incidente la scolaresca era di ritorno dall'uscita. I genitori dei bambini si sono radunati nella piazza del municipio di Cazzago in attesa di notizie e dell'arrivo del secondo pullman, mentre mamme e papà dei bambini che si trovavano a bordo del bus incidentato hanno raggiunto i figli in ospedale. Nessuno degli alunni avrebbe riportato ferite gravi.