Pullman con scolaresca tampona un tir sulla Pedemontana: "I bambini piangevano, correvano dai genitori spaventati" Un pullman con a bordo una scolaresca ha tamponato un tir sulla Pedemontana a Lomazzo (Como) nel pomeriggio del 19 maggio. Alcuni testimoni hanno raccontato a Fanpage.it di aver visto i bambini "con la testa fasciata" e che spaventati "correvano dai genitori" arrivati a prenderli. Nell'incidente è morta una maestra di 43 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Un pullman con a bordo 27 bambini e due maestre ha tamponato un tir nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, lungo l'autostrada Pedemontana A36 poco prima della galleria di Lomazzo (in provincia di Como). Erano due classi della scuola primaria ‘G. Pascoli' di Cazzago Brabbia (Varese) che stavano tornando a casa dopo una gita. Nello schianto una delle insegnanti, una 43enne, è deceduta, mentre due alunni e il conducente del bus sono rimasti feriti. "Alcuni avevano la testa fasciata, però sembrava che stessero bene", ha raccontato una testimone a Fanpage.it, ricordando il momento in cui gli altri bambini sono stati raggiunti dai genitori: "Correvano verso di loro, erano spaventati".

"Quello che so è che il pullman dei bambini è andato addosso a un camion di cava", ha spiegato un altro testimone. Erano all'incirca le 16:30 quando il bus ha tamponato il mezzo pesante che lo precedeva, causando un incidente in cui sono rimasti coinvolti poi altri quattro veicoli. La polizia stradale di Busto Arsizio (Varese) è ancora al lavoro per capire le cause dello schianto. Non si esclude che il conducente del pullman possa aver avuto un malore o un colpo di sonno.

Poco dopo l'impatto, sono arrivati i sanitari e i vigili del fuoco. "Ho visto l'elicottero scendere e mi sono messo lì per far stare indietro la gente mentre atterrava", ha continuato un testimone. "Abbiamo visto il pullman, dove c'è la galleria", ha aggiunto un altro, che ha ricordato i "bambini feriti, le ambulanze, i pompieri".

Per soli due alunni di 7 anni si è rivelato necessario il ricovero in ospedale, uno al Sant'Anna di Como e l'altro al San Gerardo di Monza, mentre gli altri sono stati sottoposti solo a qualche accertamento. "Erano seduti su un muretto", ha detto ancora un testimone, "non sembrava che si fossero fatti male, ma erano spaventati, piangevano. Poi sono arrivati i genitori e sono stati portati via"

Ha collaborato Chiara Daffini