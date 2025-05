Il video del bus con 27 bambini a bordo che tampona un tir sulla Pedemontana: una maestra è morta nello schianto Un pullman con una scolaresca a bordo ha tamponato un tir lungo la Pedemontana a Lomazzo (Como). Le telecamere dell’autostrada hanno ripreso lo schianto, con il conducente del bus che non ha frenato finendo contro il camion che lo precedeva. Una maestra di 43 anni è deceduta all’impatto, mentre due bambini sono rimasti feriti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

Frame dal video delle telecamere dell'autostrada

Le telecamere installate lungo l'autostrada Pedemontana A36 hanno ripreso lo schianto avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, poco prima della galleria di Lomazzo (in provincia di Como). Un pullman, che trasportava 30 persone, per cause ancora in corso di accertamento ha tamponato un camion che lo precedeva. Lo schianto ha poi coinvolto altri quattro mezzi che stavano procedendo nella stessa direzione. Nell'incidente sono rimasti coinvolti i 27 bambini, di 6 e 9 anni, che viaggiavano a bordo del pullman, due maestre (di cui una deceduta nell'impatto) e il conducente del mezzo. Illeso, invece, il camionista tamponato.

L'intervento dei vigili del fuoco a Lomazzo

Come è possibile vedere dal video pubblicato dal Corriere della Sera, il pullman bianco stava procedendo veloce lungo la corsia destra dell'autostrada quando intorno alle 16:30, invece di frenare, è finito addosso al camion che lo precedeva. Il tamponamento è stato violento e ha generato una nube che ha ostacolato la vista agli altri veicoli che stavano sopraggiungendo in quel momento.

Il pullman trasportava 27 alunni delle classi prima e quarta della scuola primaria ‘G. Pascoli' di Cazzago Brabbia (in provincia di Varese), parte dell'Istituto Comprensivo di Azzate. I bambini stavano tornando a casa dopo una gita, accompagnati da due maestre. Una di loro, una 43enne residente a Sesto Calende che aveva ottenuto da poco la cattedra, sedeva nelle prime file ed è rimasta incastrata nelle lamiere. Quando i vigili del fuoco l'hanno liberata, era già deceduta.

Il pullman che trasportava la scolaresca

Sono rimasti feriti anche l'autista 60enne, ricoverato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese, e due bambini di 7 anni, trasportati anche loro in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como e al San Gerardo di Monza. Tutti gli altri alunni che erano a bordo del pullman sono stati raggiunti dai genitori e accompagnati in ospedale per accertamenti.

La polizia stradale di Busto Arsizio (Varese) si è occupata dei rilievi dell'incidente e ora dovrà chiarire le cause dello schianto. L'ipotesi è che un malfunzionamento tecnico non abbia permesso al conducente del pullman di rallentare prima dell'impatto con il camion, ma è probabile anche cha abbia avuto un malore o un colpo di sonno.