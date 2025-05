video suggerito

Scontro tra tir e scuolabus sull'autostrada Pedemontana: disposta l'autopsia sul corpo della maestra Domenica Russo È stata disposta l'autopsia sul corpo di Domenica Russo, la maestra 43enne che lunedì 19 maggio ha perso la vita nello schianto tra un tir e il pullman su cui stava viaggiando con la sua scolaresca lungo l'autostrada Pedemontana A36. Aperto anche un fascicolo per omicidio stradale.

A cura di Giulia Ghirardi

Nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Como, è stata disposta l'autopsia sul corpo di Domenica Russo, la maestra 43enne che lunedì 19 maggio ha perso la vita nello schianto tra un tir e il pullman su cui stava viaggiando con la sua scolaresca di ritorno da una gita nei pressi di Lomazzo, lungo l'autostrada Pedemontana A36. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per indagare sulla vicenda e ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del pullman che, al momento, è ancora ricoverato in terapia intensiva.

Secondo le informazioni disponibili, sul pullman coinvolto nell'incidente c'erano 27 bambini e due maestre. Erano due classi della scuola primaria ‘G. Pascoli' di Cazzago Brabbia (Varese) che stavano tornando a casa dopo una gita al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate. Nello schianto, avvenuto poco dopo le 16:00, ha perso la vita la maestra Domenica Russo, mentre due alunni e il conducente del bus sono rimasti feriti. "Alcuni avevano la testa fasciata, però sembrava che stessero bene", ha raccontato una testimone a Fanpage.it, ricordando il momento in cui gli altri bambini sono stati raggiunti dai genitori: "Correvano verso di loro, erano spaventati".

In seguito all'impatto, sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. "Ho visto l'elicottero scendere e mi sono messo lì per far stare indietro la gente mentre atterrava", ha continuato un testimone. "Abbiamo visto il pullman, dove c'è la galleria", ha aggiunto un altro, che ha ricordato i "bambini feriti, le ambulanze, i pompieri". Al momento, la polizia stradale di Busto Arsizio (Varese), coordinata dalla Procura di Como, è al lavoro per capire le cause dello schianto sulla Pedemontana. Il pullman è stato posto sotto sequestro per essere analizzato dai periti e l’indagine è stata affidata ai magistrati lariani.

Oggi, all’obitorio del Sant’Anna di San Fermo, sarà svolta anche l’autopsia sul corpo della maestra deceduta. Intanto la scuola, insieme alle amministrazioni comunali, ha predisposto in collaborazione con Ats e l’Ufficio scolastico territoriale delle sedute per i bambini per affrontare lo shock che hanno vissuto.