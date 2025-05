video suggerito

Indagato per omicidio stradale l’autista del bus con a bordo 27 bambini che ha tamponato un tir a Lomazzo Nello schianto, avvenuto intorno alle 16 di lunedì 19 maggio sull’autostrada Pedemontana A36 a Lomazzo (Como), è morta la maestra 43enne Domenica Russo. L’autista è tuttora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Varese. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame dal video delle telecamere dell'autostrada

La procura di Como ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del pullman che ieri pomeriggio intorno alle 16 ha tamponato un camion lungo l'autostrada Pedemontana A36 a Lomazzo (Como), causando la morte di Domenica Russo, 43 anni, maestra alle scuole elementari di Cazzago Brabbia (Varese) di ritorno da una gita al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como) insieme ai suoi alunni dell'istituto Giovanni Pascoli.

L'autista del mezzo, 60 anni, residente a Somma Lombardo (Varese) e tuttora ricoverato in terapia intensiva a Varese, si trova quindi indagato per omicidio stradale. Sempre la Procura di Como ha disposto intanto anche l'autopsia sulla salma della maestra che viaggiava seduta accanto al conducente, estratta ormai senza vita dalle lamiere dell'autobus dopo l'incidente sulla A36. Nello schianto è rimasta ferita anche un'altra insegnante, trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como, mentre nessuno dei 27 scolari a bordo del bus ha riportato gravi ferite: la maggior parte della scolaresca è infatti stata dimessa dal Pronto soccorso già nella serata di ieri, dopo aver trascorso qualche ora sotto osservazione medica.

La polizia stradale di Busto Arsizio (Varese), nel frattempo, è ancora al lavoro per capire le cause dello schianto sulla Pedemontana. Non si esclude al momento che il conducente del pullman in gita, che come immortalato nel video dalle telecamere, si è schiantato a grande velocità contro il camion e ha coinvolto altre quattro vetture di passaggio, possa aver avuto un colpo di sonno addirittura un malore improvviso.