Autobus con 27 bimbi in gita si schianta contro un tir a Lomazzo, morta la maestra: tutte le ipotesi dell'incidente Il conducente del bus che lunedì 19 maggio trasportava 27 bambini in gita non ha frenato quando ha travolto un tir sull'autostrada A36 Pedemontana a Lomazzo (Como). L'uomo è indagato per omicidio stradale.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza che vigilano sull'autostrada A36 Pedemontana parlano chiaro. Non ha accennato nemmeno un po' a frenare il conducente del pullman che trasportava una scolaresca di Cazzago Brabbia (Varese) in gita e che, lo scorso lunedì 19 maggio all'altezza del comune di Lomazzo (Como), si è schiantato a gran velocità contro un tir. Un impatto al momento inspiegabile, con il bus carico di bambini lanciato come un proiettile contro il mezzo pesante, che non ha lasciato scampo a Domenica Russo, maestra di 43 anni che viaggiava seduta in prima fila.

E così, in attesa della versione dei fatti del guidatore 60enne che si trova ora sotto indagine per omicidio colposo, tuttora ricoverato all'ospedale di Varese, sono tante le ipotesi sul tavolo degli inquirenti. Dal malore improvviso al colpo di sonno, nessuno scenario è escluso. Nemmeno il più tragico, ovvero un possibile malfunzionamento dei freni del bus.

L'uomo, quel giorno, trasportava due maestre e 27 alunni della seconda e quarta elementare dell'istituto Giovanni Pascoli, di ritorno da una visita guidata al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate (Como). I piccoli, visitati dal personale sanitario del 118 e ricoverati negli ospedali di Monza e Como, sono stati tutti dimessi nelle ore successive all'incidente: nessuno di loro ha fortunatamente riportato conseguenze più gravi, se non quelle psicologiche.