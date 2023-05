Incidente a Salzano, auto contro muretto prende fuoco: salvi per miracolo due giovani Incidente la notte scorsa a Salzano (Venezia): un’auto è finita contro il muretto di un sottopassaggio e ha preso fuoco. Prima che scoppiasse l’incendio i due passeggeri all’interno, seppur feriti, sono riusciti a uscire dalla vettura: vivi per miracolo.

A cura di Ida Artiaco

Sono vivi per miracolo i due giovani che la scorsa notte sono state vittime di un incidente verificatosi a Salzano, in provincia di Venezia, Veneto. Erano le 3 quando l'auto a bordo della quale viaggiavano, una Peugeot 206, per cause in via di accertamento, ha finito per scontrarsi contro il muretto di un sottopassaggio e poi ha preso fuoco, dopo aver terminato la sua corsa al centro della carreggiata

I due passeggeri, però, seppur feriti, sono riusciti a uscire dalla vettura prima che scoppiasse l'incendio e sono sopravvissuti. I vigili del fuoco arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme ma l'autovettura è andata completamente bruciata.

I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale a Mirano e Dolo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Tuttavia, il sottopasso teatro dell'incidente, che si trova in via Villetta, è un tratto stradale considerato delicato, perché è caratterizzato da una curva piuttosto accentuata e da una carreggiata stretta, tanto che i segnali indicano il limite di 30 chilometri orari e le corsie sono separate da appositi cilindri.