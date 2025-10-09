Incidente a Precenicco, travolta da auto mentre va a scuola: morta studentessa di 17 anni

Una ragazza di 17 anni, Alice M., è morta all’alba di oggi dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada per andare a prendere il bus per la scuola. È successo a Precenicco (Udine): indagini in corso.

Tragedia questa mattina in provincia di Udine. Una studentessa di 17 anni, Alice M., è morto dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola. L'incidente è accaduto all'alba, attorno alle 6.30, a Precenicco, in via Edmondo Brian, a circa 200 metri dall'abitazione della ragazza, lungo un tratto di strada poco illuminato e spesso percorso da residenti diretti al lavoro..

Da una primissima ricostruzione dei fatti, che andrà confermata, la studentessa è stata falciata da una Fiat Doblò guidata da un altro giovane che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. La 17enne si stava recando a scuola, al liceo artistico Sello, e stava attraversando la strada pare sulle strisce pedonali. L'impatto è stato tale da sbalzare la ragazza di molti metri, uccidendola sul colpo.

Il padre della ragazza si è precipitato non appena ha sentito le sirene dell'ambulanza e il rumore dell'elisoccorso e subito dopo è arrivata sul posto anche la madre che era uscita di casa per andare al lavoro. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita.

Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Intanto, il sindaco di Precenicco ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale, parlando di una tragedia che lascia un segno indelebile in tutto il paese.

Sotto choc anche l'istutito frequentato dalla giovanissima vittima. "La notizia della prematura scomparsa di Alice ci ha lasciato attoniti e profondamente addolorati. Una ragazza solare, gentile e piena di vita, parte integrante della nostra comunità scolastica: la sua assenza lascia un vuoto profondo e doloroso", ha detto la dirigente scolastica del liceo artistico Giovanni Sello di Udine, Rossella Rizzatto. "In questo momento di indicibile dolore, desideriamo esprimere alla sua famiglia la nostra più sincera e affettuosa vicinanza, condividendo la loro sofferenza e stringendoci in un abbraccio di silenziosa solidarietà. Custodiremo con affetto il ricordo di Alice e continueremo a sentirla parte della nostra scuola", ha concluso.