Due morti e due feriti gravi: tutti giovanissimi. È il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, 27 luglio, a Montecastrilli in provincia di Terni (Umbria). Coinvolti nello schianto un camion e un'auto: a bordo dell'auto si trovavano quattro amici che tornavano dalla discoteca. Due di loro sono morti a causa delle ferite riportate, gli altri 2 sono in rianimazione.

La Golf a bordo della quale viaggiavano si è scontrata a forte velocità contro il camion: la dinamica al momento non è ancora chiara e si aspettano gli esiti dei rilievi delle forze dell'ordine arrivate sul posto. L'incidente è avvenuto in via Dello Scalo, a Montecastrilli, a poca distanza dalla linea ferroviaria e dall'uscita dell'Autostrada E45. A dare la notizia del decesso dei due giovani è stato l'ospedale di Terni. Le vittime sono un 31enne e un 19enne: gli altri feriti hanno 20 anni e 25 anni. Sono ricoverati in rianimazione.

Lo schianto sarebbe avvenuto alle prime ore del giorno, intorno alle 7 del mattino. I giovani, tutti residenti a Terni, sono stati estratti dalle lamiere dagli uomini del comando dei vigili del fuoco. Poi sono stati trasportati d'urgenza al personale del 118 nell'ospedale di Terni. Il 31enne, spiega l'ospedale, è arrivato al pronto soccorso senza vita mentre il 19enne è morto poco dopo mentre si trovava in sala operatoria. Per gli altri due amici la prognosi è riservata: entrambi hanno subito un grave politrauma.