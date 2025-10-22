Incidente a Gioiosa Ionica, chi sono le vittime: Salvatore, Lucia e Domenico morti nello scontro con un pullman

Si chiamavano Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Vellone, 28, e Domenico Massa, 44, le vittime dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre sulla Jonio‑Tirreno, all’altezza di Gioiosa Ionica. Viaggiavano insieme su un’auto che si è scontrata con un pullman. I primi due erano marito e moglie, il 44enne era loro amico e vicino di casa.

Sono Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Vellone, 28, e Domenico Massa, 44, le tre vittime del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre, sulla strada statale 682 Jonio‑Tirreno, all’altezza di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Tutti e tre erano residenti a Serra San Bruno. Primerano e Vellone erano marito e moglie, genitori di due bimbi piccoli; Massa era loro amico e vicino di casa. Viaggiavano insieme su un'auto che si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un pullman.

L’impatto frontale è stato molto violento e ha distrutto la parte anteriore dell’auto. Mentre la coppia è deceduta sul colpo, il 44enne è stato estratto vivo dalle lamiere e trasportato in elisoccorso in condizioni disperate. È morto poche ore dopo in ospedale.

La notizia ha sconvolto la comunità dove i tre abitavano e le persone che li conoscevano. "Con il cuore colmo di tristezza e di dolore, porgo il più sentito cordoglio ai familiari di Lucia, Salvatore e Domenico", ha detto il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.

"Tre bravi giovani che tutti noi abbiamo incontrato sulla nostra strada e che oggi ci lasciano avvolti in una tragedia. Su Serra è calato il silenzio. In segno di vicinanza alle famiglie, la comunità si stringerà in lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto a Lucia, Salvatore e Domenico", ha aggiunto.

Tantissimi i messaggi sui social di amici e conoscenti. "Ho sempre avuto un buon ricordo di te dall'infanzia. Accoglievi chiunque sin da piccolo pur di fare conoscenze nuove, abbiamo giocato insieme e avuto sempre una bella amicizia. Hai mantenuto sempre il tuo cuore buono di quando eri bambino, mi hai fatto sempre sorridere", ha scritto un amico di Salvatore.

"Non vi sono parole che possano dare conforto per una tragedia così. Condoglianze e un caro e doloroso abbraccio alle famiglie di queste giovani vite", scrive un'utente su Facebook.

"Tre vite spezzate così, all’improvviso un dolore troppo grande, che lascia vuoti e senza respiro. – è il commento di un altro conoscente – Mi stringo con tutto l’affetto possibile alle famiglie, ai loro cari e a chiunque li abbia amati. Resterete per sempre nei nostri cuori, con i vostri sorrisi e la vostra luce".