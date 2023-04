Incidente a Ginosa, scontro frontale tra auto: 3 morti, marito e moglie di 30 e 25 anni e un 27enne Incidente ieri sera sulla provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa marina, in provincia di Taranto: 3 persone sono morte, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, e una quarta è rimasta ferita, dopo lo scontro frontale tra due auto. La tragedia due giorni dopo quella di Bitonto.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Drammatico incidente stradale nelle scorse ore in Puglia: due auto si sono scontrate frontalmente sulla ex provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa marina, in provincia di Taranto. L'impatto violentissimo è risultato fatale per tre giovanissimi, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, che sono morti. Due di loro sul colpo, e un terzo durante la corsa in ospedale.

Una persona è rimasta ferita ed è al momento ricoverata all'ospedale di Castellaneta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Secondo quanto ricostruito finora, a scontrarsi sono state una Fiat Punto azzurra e una Grande Punto. Nell’incidente, una delle due auto è finita sul guardrail.

Chi sono le vittime

Stando alle prime indiscrezioni, a perdere la vita sarebbero stati marito e moglie di origine rumene, lui 30enne e lei 25enne, morti sul colpo. Delle altre due persone a bordo dell'altra auto, un giovane 27enne di Ginosa Marina, Alessandro Calabrese, è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Taranto.

La dinamica dell'incidente a Ginosa

"L'incidente frontale con 3 morti è avvenuto su un tratto rettilineo, con buona visibilità, quindi dalle prime ipotesi non si escluderebbe un sorpasso azzardato. Questo sarebbe la causa del violento impatto. Quel tratto è anche il più largo, non ci sono curve ed è il più diritto", ha spiegato all'Agi il sindaco di Ginosa e vice presidente della Provincia di Taranto, Vito Parisi.

"La strada in questione presenta tuttavia molte criticità, ha infatti molti incroci vivi, si interseca con delle strade di campagna e c'è un limite di velocità di 50 chilometri orari che purtroppo nessuno rispetta. Come Provincia di Taranto abbiamo previsto un intervento di miglioramento di quest'arteria, con la costruzione di tre rotatorie dall'importo di 600mila euro ciascuna", ha aggiunto il primo cittadino.

Il precedente di Bitonto

L'incidente di ieri sera arriva solo due giorni dopo quello verificatosi a Bitonto sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto in direzione Nord.

Anche in quel caso, le vittime erano giovanissime. La più piccola aveva 16 anni e si chiamava Lucrezia Natale. A perdere la vita anche il 24enne Alessandro Viesti, la 20enne Floriana Fallacara e il suo fidanzato 23enne Tommaso Ricci. Altri due ragazzi, che viaggiavano sulla Renault, sono rimasti feriti ed entrambi ricoverati