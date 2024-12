video suggerito

Incidente a Barletta, scontro tra due auto: morta una donna di 51 anni e ferite quattro persone Grave incidente stradale a Barletta, dove una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre in via Minervino. Due mezzi su cui viaggiavano 7 persone, una Fiat Doblò e un'utilitaria, si sono scontrati. La vittima è una donna di 51 anni.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Vigili del Fuoco

Grave incidente stradale a Barletta, dove una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 novembre, intorno alle 17, in via Minervino. Due mezzi su cui viaggiavano 7 persone, una Fiat Doblò e un'utilitaria, si sono scontrati. La vittima è una donna di 51 anni.

Dopo lo schianto tra i due veicoli, sono immediatamente intervenute tre squadre di sanitari del 118 provenienti da Barletta che hanno trasferito i feriti negli ospedali della città e di Andria. La donna, che aveva riportato gravi ferite nell’impatto, era stata estratta dalle lamiere e trasportata al pronto soccorso del “Bonomo”.

Qui, nonostante i medici e gli infermieri del reparto di emergenza urgenza abbiano fatto tutto il possibile per salvarla, la 51enne è deceduta a causa delle lesioni riportate nell'incidente. Degli altri quattro feriti, uno è stato portato in ospedale in codice rosso, mentre gli altri tre sono stati classificati come codici gialli dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Sul luogo dell'incidente è dovuta intervenire anche una squadra dei Vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza l’area visto che una delle due vetture coinvolte nel sinistro era alimentata a GPL. Oltre ai Vigili, sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale e i Carabinieri.

Le forze dell’ordine e gli uomini dell'Arma hanno effettuato i rilievi del caso per tentare ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente, che al momento rimane ancora da chiarire. Non è stata nemmeno diffusa una prima ipotesi su come possano essere andate le cose.

La circolazione in via Minervino è rimasta bloccata per diverse ore per facilitare il lavoro dei soccorritori, per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e per consentire agli agenti di effettuare i rilievi. Questo ha causato alcuni disagi al traffico locale.