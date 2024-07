Incendio sull’A18 in Sicilia, fiamme ad Aci Catena e in autostrada: traffico in tilt e lunghe code L’incendio sarebbe divampato da alcune sterpaglie andate a fuoco tra il cimitero di Aci Catena e l’autostrada A18 Messina-Catania che hanno impegnato significativamente diverse squadre dei pompieri. Disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Due diversi roghi si sono sviluppati nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio, tra i comuni di Acireale ed Aci Catena, in Sicilia, arrivando a lambire anche l'autostrada A18 Catania Messina, nei pressi dello svincolo di Acireale, provocando importanti disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona.

Lo comunica il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.

Secondo quanto ricostruito le fiamme sarebbero state alimentate dalla combustione di alcune sterpaglie, favorita dalle alte temperature estive e dal forte vento che imperversa da questa mattina. Il rogo ha interessato un’ampia area che si estende oltre la riserva naturale della Boschiva.

Sull'autostrada Catania-Messina, i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dello svincolo di Acireale, inviando il personale del distaccamento nord con un'autobotte di rincalzo giunta dalla sede centrale di Catania. L'elicottero Falco 9, in convenzione con la Regione Siciliana, ha effettuato diversi lanci d'acqua sui fronti attivi.

Sull'autostrada si registrano lunghi incolonnamenti nel tratto tra Acireale e Giarre. Il traffico è in tilt.

L'altro rogo si è sviluppato in via Madonna delle Grazie, non lontano dal cimitero di Aci Catena, intorno alle 11 del mattino. Sono andate a fuoco diverse sterpaglie. Sul posto sono impegnate diverse squadre di Vigili del fuoco di Acireale e personale del DOS per coordinare.

E sempre in Sicilia stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel porticciolo di Porticello, nella zona di Santa Flavia, vicino Palermo, per l’incendio di un’imbarcazione. I pompieri hanno spento il rogo e ed evitato che le fiamme si propagassero ad altri natanti che si trovavano nella banchina. Sono intervenuti anche i militari della capitaneria di Porto e i carabinieri. Le autorità stanno provando a capire le cause dell’incendio.