Incendio sul Carso, le fiamme raggiungono la Slovenia: le immagini delle case avvolte dal fuoco Gli incendi sul Carso e nella zona di Trieste hanno raggiunto anche la Slovenia. Le ultime notizie riferiscono di diversi comuni sloveni evacuati mentre le fiamme hanno raggiunto e distrutto numerose case.

A cura di Chiara Ammendola

Le case divorate dalle fiamme in Slovenia (fonte: Facebook)

Non si placano gli incendi sul Carso italiano dove da ieri le fiamme, divampate in tre punti tra Trieste e Gorizia, stanno avanzando senza sosta. Nelle ultime ore infatti gli incendi si sono estesi fino a raggiungere la Slovenia e quattro paesini appena oltre il confine che sono ora considerati in pericolo, come si evince anche dalle immagini che giungono dal posto. Se da un lato la situazione in Italia è in miglioramento, così come riferito dai vigili del fuoco, dall'altro sono i paesi oltre la frontiera italiana e temere l'arrivo delle fiamme.

Secondo quanto riportato nel pomeriggio dall'agenzia di stampa slovena STA, la Protezione civile ha invitato la popolazione ad abbandonare Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu e Nova Vas. Al momento sarebbero almeno 600 le persone coinvolte, molte delle quale si sono trovate costretta a far fronte agli incendi che hanno pericolosamente raggiunto le zone residenziali. Numerose e impressionanti le immagini che mostrano le abitazioni avvolte dalle fiamme. Tutte le forze di soccorso slovene nell'area sono state attivate, anche dall'Italia sono partiti due Canadair e due elicotteri italiani per supportare le operazioni di spegnimento delle fiamme che sarebbero alimentate dal vento "che ha cambiato direzione" portando a una rapida "escalation" della situazione.

Intanto la situazione in Italia continua a essere critica. Nel pomeriggio è stata evacuata Jamiano, frazione di Doberdò del Lago, in provincia di Gorizia. I vigili del fuoco stanno operando senza sosta per fermare il rogo mentre centinaia di persone sono fuggite dalle fiamme e dal fumo. Gli incendi non sono ancora sotto controllo, per questo tutte le forze disponibili sono al lavoro per riuscire a fermare i roghi prima di sera. Nel pomeriggio il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha effettuato un sopralluogo assieme ai vertici della Protezione civile.