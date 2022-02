Incendio su un traghetto tra Grecia e Brindisi, passeggeri in salvo su scialuppe Un incendio è scoppiato sul traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines mentre viaggiava tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi: a bordo 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio.

A cura di Susanna Picone

Foto da Twitter @RochexRB27

Un incendio è scoppiato su un traghetto battente bandiera italiana della Grimaldi Lines che viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. A bordo della nave viaggiavano 237 passeggeri e c’erano 51 membri dell’equipaggio. Secondo le informazioni diffuse finora non ci sono vittime, ma secondo quanto comunicato dalla polizia portuale greca "il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave”. A quanto si apprende, il traghetto è stato completamente evacuato e non risultano al momento feriti. Una delle persone che erano a bordo sarebbe stata colta da un lieve malore.

L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania, a 9 miglia dalla costa. Delle 288 persone a bordo, 242 sono state messe in salvo su una motovedetta della Guardia di finanza che si trovava in quel tratto di mare. Anche secondo i media greci tutte le persone a bordo del traghetto si sono messe in salvo e si trovano sulle scialuppe di salvataggio. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Sul posto sono state inviate tre motovedette e tre rimorchiatori della Guardia costiera greca. Le operazioni di soccorso proseguono.

A coordinare le operazioni di soccorso è la guardia costiera greca, mentre dall'Italia la guardia costiera ha messo a disposizione mezzi aerei e navali di appoggio. Una motovedetta italiana si trovava in zona perché stata rimorchiando un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria. L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell’incendio.

"Tutti i passeggeri stanno bene e si trovano a bordo delle scialuppe di salvataggio – ha confermato il vice ministro Katsafados in un'intervista televisiva – il capitano ha ordinato l'evacuazione della nave per il grande incendio ed ha detto che le condizioni climatiche sono buone". "L'isola di Rodi si stanno preparando a ricevere i passeggeri", ha aggiunto la governatrice dell'isola, Rodi Kratsa.