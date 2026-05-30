Sub morti alle Maldive, a Genova i funerali di Montefalcone e della figlia: “Monica era la nostra guida”

Chiesa gremita a Genova per i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, tra i sub italiani morti alle Maldive durante una immersione il 14 maggio scorso. Il fidanzato della ragazza: “Sono qui ancora ad aspettarti”.

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Centinaia di persone si sono radunate oggi a Genova per dare l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, tra i sub italiani morti alle Maldive durante una immersione nelle scorse settimane per cause ancora in via di accertamento. Tra i presenti ai funerali, officiati dal vescovo Marco Tasca nella chiesa di San Francesco di Pegli, molti studenti della docente dell'Università di Genova, stretti al papà Carlo, al figlio di Montefalcone e fratello di Giorgia, e al fidanzato della ragazza, Federico Colombo.

"Chi lo avrebbe mai detto. Eccomi qui davanti a te trovando forza di salutarti senza averne la forza", ha detto quest'ultimo prendendo la parola. "Non dovevamo salutarci così. Ricordo l'ultima volta che ci siamo salutati. Una frase semplice, che la trasforma in ultimo saluto. E io sono qui ancora ad aspettarti. Ti sento nelle piccole cose che nessuno nota. Tu eri casa, una sensazione rara. Non avevo più paura del futuro con te. Ti vedevo arrivare con vestito bianco bellissima ti vedevo sorridere davanti a Dio. Ti vedevo camminare scalza a casa. Ti vedevo cercare la mia mano senza dire nulla. Per me, noi ci capivamo anche nel silenzio", ha detto ancora il ragazzo, che ha sottolineato che "Giorgia amava la vita e le persone e sono sicuro che vi guarderà da lassù con quel sorriso che ci accoglieva tutti".

Nella sua omelia, l’arcivescovo Tasca ha detto che "il Vangelo che abbiamo ascoltato, di Giovanni, ci parla di una realtà: io vado a prepararvi un posto, dice Gesù.. Ecco, la morte non ha l'ultima parola. La speranza per un cristiano non è: speriamo che le cose vadano meglio: è una certezza. Il Signore cammina accanto a noi. Signore aiutaci a scorgere sempre la tua presenza, anche nelle difficoltà".

"Abbiamo perso delle persone fondamentali. Monica era la nostra guida, è stato un legame che è andato ben oltre quello professionale. Grazie. Con lei vissuto esperienze uniche e condiviso momenti che resteranno per sempre. La strada si è interrotta improvvisamente lasciando un vuoto che ci sembra impossibile da colmare. Giorgia la ricordiamo per la gentilezza e la dolcezza e la brillantezza e per il suo amore per i libri segno della suo curiosità e voglia di conoscere il mondo intero", è stato invece il ricordo dei colleghi del Distav di Monica Montefalcone.