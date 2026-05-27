Dopo le polemiche Montefalcone e Oddenino riappaiono sul sito dell’Università di Genova: “Silenzio per lutto”

L’Università di Genova, su richiesta degli studenti, dedica una pagina alla scomparsa di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, tra i sub italiani morti alle Maldive, dopo averne cancellato i profili nei giorni scorsi: “Il silenzio, la discrezione non sono insensibilità ma sono segno di rispetto”.

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Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'Università di Genova dedica una pagina alla scomparsa di Monica Montefalcone, una dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. "L'intera comunità del Distav si unisce con profondo cordoglio alle famiglie di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Sentiamo il bisogno di spiegare che se è parso strano e forse segno di scarsa partecipazione emotiva il silenzio che abbiamo cercato di mantenere in questa drammatica settimana, in realtà è stato proprio, al contrario, segno di lutto e rispetto", si legge sulla pagina del dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita dell'Università ligure, dove Montefalcone insegnava.

Sul sito del Distav, infatti, c'è ora il messaggio "Distav in lutto", pubblicato nella serata del 26 maggio dopo che nei giorni scorsi la pagina dedicata alla professoressa era stata cancellata, lasciando il marito della docente deceduta alle Maldive, dove per altro si era recata per una missione di ricerca proprio per conto dell'Università, sotto choc. Ma gli studenti hanno protestato chiedendo che ci fosse una sezione della piattaforma per ricordare la docente e le altre vittime della tragedia.

L'ateneo ha spiegato che "il silenzio è stato segno di lutto, un lutto profondo, non certo comparabile a quello dei congiunti delle vittime, ma il lutto di una comunità di decine di persone, fatta di colleghi e soprattutto di studenti. Sono proprio stati loro, gli studenti e i ragazzi del gruppo di ricerca della professoressa Montefalcone, i compagni di lavoro di Muriel e che avevano seguito Federico per la tesi, le persone che più di ogni altro abbiamo sentito il bisogno di proteggere e tutelare – si legge ancora nella nota -. Non solo attraverso la vicinanza fisica di tanti di noi e l'attivazione di percorsi di supporto psicologico, ma soprattutto non contribuendo a quell'ondata di esternazioni, sulla stampa e soprattutto sui social, che ha causato una bulimia di ricerca di notizie, aggiornamenti, indiscrezioni, esacerbando oltre misura il dolore e il senso di confusione nella ricerca di cause e responsabilità. Il silenzio, la discrezione non sono insensibilità – ribadisce il Distav – ma sono segno di rispetto, vicinanza interiore e lutto condiviso".

Nella pagina web ci sono adesso anche i curricula di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino e i link alle pubblicazioni della docente e dell'assegnista. "Resta l’amarezza perché questo riconoscimento arriva dopo dodici giorni. Dall’altra parte sono felice perché è un atto doveroso di giustizia. Ringrazio gli studenti per aver preso posizione", è stato il commento di Carlo Sommacal, vedovo di Monica e papà di Giorgia, che sabato prossimo darà loro l'ultimo saluto. Le salme di mamma e figlia morte alle Maldive arriveranno domani a Genova e il funerale sarà celebrato con ogni probabilità sabato 30 maggio nella chiesa di San Francesco a Pegli.

Secondo le prime ipotesi fatte dal medico legale Luca Tajana le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia (mancanza di ossigeno), ma serviranno ancora settimane prima di un responso definitivo visto che si aspettano gli esiti degli esami istologici.