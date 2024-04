video suggerito

Incendio in una palazzina di Udine, 15 persone intossicate: una ricoverata in gravi condizioni Le fiamme di un incendio hanno avvolto lo scantinato di una palazzina in via Val Saisera, a Udine. Quindici persone sono rimaste intossicate e una è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di Archivio

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, lunedì 15 aprile, in una palazzina in via Val Saisera, a Udine. Quindici persone sono rimaste intossicate e una, in condizioni molto gravi, è stata ricoverata in codice rosso. La vittima sarebbe stata trovata in stato di incoscienza con difficoltà respiratorie. Sul posto la centrale operativa Sores Fvg ha inviato l'automedica e due ambulanze che poi hanno trasferito tutte le persone in Pronto soccorso.

I vigili del fuoco hanno operato con diversi mezzi: le fiamme sono state spente prima che raggiungessero altri appartamenti del condominio del quartiere del Villaggio del Sole. Un denso fumo nero si è sollevato dalle 9 di questa mattina dalla tromba delle scale della palazzina. Il fumo ha avvolto gli appartamenti sovrastanti, ma ad essere avvolto per primo dalle fiamme sarebbe stato lo scantinato dello stabile.

Le cause dell'incendio restano per il momento ancora da accertare. Quindici persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale, di cui dieci in modo lieve e una in gravi condizioni. Tutte le altre persone nella palazzina sono state evacuate. La dinamica dei fatti sarà chiarita nelle prossime ore grazie alle indagini delle autorità dopo i primi soccorsi forniti ai residenti e la messa in sicurezza dell'area.

Leggi anche Gioca fuori al balcone di casa e cade nel vuoto: bimbo di 2 anni ricoverato in gravi condizioni

In un primo momento erano inizialmente state contate 5 persone intossicate dal fumo dell'incendio, ma il bilancio è aumentato durante i soccorsi fino a raggiungere la quota di 15 persone coinvolte, di cui dieci ricoverate in ospedale con sintomi lievi.

Non vi sono persone decedute nell'incendio poiché i soccorritori sono riusciti ad evacuare tutti i residenti e a spegnere le fiamme prima che raggiungessero altri appartamenti dello stabile. Ancora da fare la conta dei danni all'interno della struttura. Le cause del rogo saranno verificate nelle prossime ore.