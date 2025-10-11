Incendio in una casa a San Pietro Vernotico, trovati morti anziano di 98 anni e la badante: indagini in corso

I corpi di un anziano di 98 anni e della sua badante di 44 sono stati rinvenuti in una abitazione di San Pietro Vernotico (Brindisi) dove si era sviluppato un incendio. Indagini in corso.

Tragedia a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi: un uomo di 98 anni e una donna di 44 anni sono stati trovati morti all'interno di una abitazione in via Alfredo Bernardo Nobel dove si era sviluppato poco prima un incendio le cui cause sono al vaglio degli inquirenti.

Stando alle prime indiscrezioni, il ritrovamento dei corpi da parte dei vigili del fuoco, chiamati da un parente che non riusciva a parlare con l'anziano, risale a poco prima delle 20. La donna pare si trovasse in casa in qualità di badante del 98enne. Secondo le informazioni in aggiornamento, i corpi erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto alla inalazione di fumo.

Dai rilievi già effettuati è emerso che le fiamme si sono sviluppate nella stanza in cui si trovava l'anziano: sarebbe andato a fuoco il letto, accanto al quale si trovava una stufetta, e altri arredi. La badante, invece, era in un'altra stanza che non sarebbe stata raggiunta dalle fiamme. È probabile che a causare il rogo sia stato proprio un corto circuito nella stufa elettrica. L'appartamento era chiuso ed entrambe le vittime stavano dormendo quando si è verificata la tragedia.

L'uomo era di San Pietro Vernotico, la badante romena. La stampa locale riporta che sul volto del 98enne è stato rinvenuto un trauma, frutto probabilmente di una caduta. Indagini sono in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre o meno l’esame autoptico.

In aggiornamento.