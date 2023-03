Incendio in un appartamento a Firenze, chi sono Luca e Francesca Faggi morti nel rogo Sono Luca Faggi (25 anni) e sua zia Francesca, di 51 anni, le due vittime dell’incendio che ha devastato un appartamento a Sesto Fiorentino. La famiglia Faggi era proprietaria di una vetreria nota nel comune.

A cura di Gabriella Mazzeo

Luca Faggi, foto da Facebook

Luca Faggi, 25 anni, e la zia Francesca Faggi, di 51 anni, sono morti nell'incendio che ha devastato un appartamento in via Sassaiola, a Sesto Fiorentino. La nonna disabile, invece, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco ma è ricoverata in prognosi riservata presso la terapia intensiva del nosocomio fiorentino Careggi.

Sono in fase di ricostruzione le dinamiche di quanto accaduto intorno alle 4.30 di questa notte. A causare l'incendio sarebbe stato il malfunzionamento di una stufetta situata al primo piano dell'abitazione. Il divano posto poco lontano ha preso fuoco dando il via al rogo che in breve tempo ha distrutto tutta la casa.

La famiglia Faggi era molto nota a Sesto Fiorentino. Luca Faggi aveva frequentato il Liceo Scientifico Enriques Agnoletti e faceva lo scout in Agesci. I Faggi erano i proprietari di una famosa vetreria della città. Il nonno del 25enne aveva fondato l'azienda che si trova a Quinto, frazione di Sesto Fiorentino. Il sindaco Lorenzo Falchi ha espresso il cordoglio del comune. "Questa tragedia – ha dichiarato – colpisce l'intera comunità e ci lascia senza parole. Esprimiamo un pensiero commosso di condoglianze e vicinanza ai familiari".

Sul posto sono intervenuti nella notte i vigili del fuoco con una squadra, un'autoscala, un carro aria e il funzionario.

Le condizioni di salute della sopravvissuta

La donna di 83 anni tratta in salvo è stata portata d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze e attualmente è in terapia intensiva. L'anziana disabile, nonna del 25enne, è stata soccorsa dai vigili del fuoco al secondo piano dell'appartamento. È l'unica sopravvissuta al rogo che ha devastato l'abitazione. Per zia e nipote, invece, non vi è stato nulla da fare. I corpi sono stati portati fuori dai soccorritori, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.