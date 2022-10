Incendio in casa a Catanzaro, distrutta famiglia: morti tre fratelli, gravi i genitori e due bimbi Nel rogo soni morti tre fratelli di 12, 14 e 22 anni mentre sono rimasti feriti i genitori e altri due fratelli di 12 e 16 anni. L’incendio intorno alle ore 1.30 di sabato notte.

A cura di Antonio Palma

Drammatico il bilancio delle vittime di un devastante incendio a Catanzaro che nelle scorse ore ha distrutto un appartamento nella zona sud della cittadina calabrese dove abitava una famiglia numerosa. Nel rogo sono morti tre fratelli di 12, 14 e 22 anni mentre sono rimasti feriti i genitori e altri due fratelli più piccoli. Le vittime sono il 22enne Vitaliano Corosaniti e i fratellini Aldo Pio e Mattia Carlo.

Foto da catanzaroinforma.it

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato al quinto piano di uno stabile in Via Caduti 16 marzo 1978. L’allarme è scattato intorno alle ore 1.30 di sabato notte quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di un incendio in un appartamento dello stabile.

In quel momento in casa vi era l'intero nucleo famigliare formato da sette persone: padre, madre e cinque figli che probabilmente sono stati sorpresi nel sonno. Per tre di loro, i tre fratelli 12, 14 e 22 anni purtroppo non c’è stato nulla da fare. Due si loro sono stati trovati dai vigili del fuoco in una stanza vicina a quella dove si trova il balcone. Probabilmente stavano cercando di fuggire. La terza vittima, invece, è stata trovata nel bagno.

Quando i pompieri sono arrivati nelle stanze, i corpi erano già semi-carbonizzati. Probabilmente sono rimasti intossicati dalle esalazioni del fumo prima che le fiamme li raggiungessero e non son riusciti a scappare.

Le vittime sono state ritrovate all'interno dell'abitazione durante le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che si sono protratte a lungo e hanno richiesto anche l’evacuazione precauzionale di appartamenti vicini.

I pompieri sono riusciti invece a mettere in salvo i genitori e gli altri due fratelli una bambina di 12 anni ed un ragazzino di 16. Tutti però son rimasti feriti dalle fiamme del rogo o intossicati dal denso fumo nero e hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

Le più gravi sono la madre e la bambina che hanno ustioni estese su molte parti del copri e sono state trasferite immediatamente in elicottero nei centri grandi ustioni di Bari e Catania. Padre e fratello invece son ricoverati all'ospedale di Catanzaro.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che intervenuti in forze con l’ausilio di autoscala, carro autoprotettori e telo di salvataggio pneumatico per mettere in sicurezza la zona, anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. In corso gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio.

“Una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità e che ci atterrisce per la sua crudeltà" ha commentato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, annunciando che in città sarà proclamato il lutto cittadino in coincidenza con i funerali delle vittime dell'incendio.

“Siamo di fronte ad una tragedia immane. Tre fratelli, il più piccolo aveva 12 anni, sono morti a Catanzaro in seguito ad un incendio che ha devastato l’abitazione nella quale vivevano. I genitori e altri due figli sono feriti, anche in modo grave. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime. Tutta la Calabria si stringe a questa famiglia distrutta e alla comunità catanzarese in questo momento di grande dolore. Una preghiera per chi non c’è più” ha dichiarato invece Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.