In ospedale con forte mal di testa e febbre, 25enne ricoverato a Genova per “Virus Toscana” Il venticinquenne è stato ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Dopo le prime cure del caso a cui è stato sottoposto, il giovane si sta riprendendo, anche se rimane ricoverato.

A Genova c'è il primo caso accertato di encefalite da "Virus Toscana" per quest'anno in Italia. Si tratta di un giovane di 25 anni che nei giorni scorsi si è recato in pronto soccorso con un forte mal di testa e febbre e che dalle analisi è risultato contagiato. Il cosiddetto "Virus Toscana" è un virus poco conosciuto, ma presente da tempo in Italia, trasmesso dai pappataci e associato a casi di meningite e di meningoencefalite nell'uomo, soprattutto nei mesi estivi.

Il ragazzo ora è ricoverato all'Ospedale Policlinico San Martino del capoluogo ligure ma le sue condizioni sono in miglioramento. Come informano dallo stesso ospedale genovese, il giovane è arrivato al pronto soccorso martedì scorso con cefalea ingravescente associata a febbre. L'uomo è stato sottoposto subito a TAC e Risonanza Magnetica, risultate però entrambe negative. Ricoverato, il paziente il giorno dopo è stato sottoposto ad una puntura lombare per un test di laboratorio, con conseguente isolamento del "Virus Toscana".

Il venticinquenne quindi è stato ricoverato in isolamento presso il reparto di Malattie Infettive dello stesso Policlinico San Martino, diretto dal professor Matteo Bassetti. Dopo le prime cure del caso a cui è stato sottoposto, il giovane si sta riprendendo, anche se rimane ricoverato. Le sue condizioni sono giudicate in miglioramento dai medici visto che sono scomparse sia la cefalea sia la febbre ma le cure ospedaliere e l’osservazione clinica proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Si sta cercando ora di capire dove il ragazzo possa aver contratto il virus. Al momento dell’accesso in ospedale, il 25enne ha riferito di essere rientrato da poco da una vacanza. Il giovane ha riferito inoltre di punture di zanzara ma non ricorda di altre morsicature di insetti.

Cosa è il Virus Toscana

Come spiega i Ministero della salute, "Il virus Toscana (TOSV) prende il nome della regione in cui è stato isolato all'inizio degli anni '70 dalla Dott.ssa Paola Verani e dai suoi collaboratori dell'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un virus non molto conosciuto, trasmesso da flebotomi (pappataci) ed associato a casi di meningite e di meningoencefalite nell'uomo. I pappataci sono insetti simili a zanzare di piccole dimensioni, hanno un volo silenzioso e le loro punture sono particolarmente fastidiose ed irritanti. Le larve non si sviluppano come per le zanzare in presenza di acqua, ma in luoghi asciutti, umidi e bui (sotto cumuli di foglie, detriti vegetali o letame). Il virus ha causato meningite in almeno cinque regioni italiane: in alcune di esse si sono verificate delle epidemie anche in anni recenti, di norma meno gravi rispetto alle meningiti contratte in altri modi".