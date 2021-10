In Italia quasi 8 milioni e mezzo di over 12 devono ancora essere vaccinati contro il Covid Secondo il report settimanale del team del commissario all’Emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, risulta che in Italia è stato vaccinato completamente contro il Covid quasi l’80% della popolazione over 12, ma sono ancora 8.393.051 i cittadini, soprattutto tra gli over 50, che non hanno ancora ricevuto una dose: tutti i dati.

Mentre l'Italia si avvicina all'obiettivo fissato dalla struttura commissariale dell'80% di popolazione over 12 completamente immunizzata contro il Covid, restano altri 8.393.051 di cittadini che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Si tratta del 15,54% della platea vaccinabile, secondo quanto emerge dal report settimanale del team del commissario all'Emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Tra questi, nello specifico, ci sono 2.987.859 sono ultra cinquantenni, 3.996.994 hanno tra i 20 e i 49 anni e "solo" 1.408.268 tra i 12 e i 19 anni.

I dati sulle vaccinazioni per classi d'età

Tra i dati da sottolineare, il fatto che la percentuale di ventenni vaccinati è più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d'età 40-49 anni: sono infatti 4.641.642 (77,18%) i giovani tra i 20 e i 29 anni che hanno ricevuto due dosi di vaccino anti Covid, nonostante siano stati tra gli ultimi a cominciare le inoculazioni, mentre nella fascia d'eta' tra i 40 e i 49 anni il dato è pari a 6.600.992, ossia il 75,12%. Per quanto riguarda invece chi ha tra i 30 e i 39 anni d'età, il report parla di 4.917.807 (72,38%) persone con ciclo vaccinale completo.

Quante dosi sono state somministrate nell'ultima settimana

Solo nell'ultima settimana sono stati somministrati 1.080.499 vaccini anti-Covid per una media di 154.357 al giorno. Complessivamente le dosi fornite all'Italia dall'inizio della campagna ammontano a 99.711.592; quelle somministrate sono 85.883.424; ne restano dunque quasi 15 milioni conservati nei frigoriferi. Il ciclo vaccinale è stato completato da 43.068.360 italiani, pari al 79,7% degli over 12 (la popolazione vaccinabile) ed al 72,7% della popolazione complessiva. Dunque, si avvicina l'obiettivo dell'80% di popolazione over 12 immunizzata come aveva anticipato il commissario Figliuolo domenica scorsa intervenendo nel corso della trasmissione Che tempo che fa su Rai 3: "Ai primi di marzo presentai il piano – ha detto -. Siamo passati da 4,5 milioni e mezzo di somministrazioni a 85 milioni e 150mila, mi sembra quasi un sogno. A metà ottobre è ipotizzabile l'82%. In questa settimana si arriverà all'80%. Già ora siamo all'84% di prima dose e dose unica. Se tutti andassero a fare la seconda dose, da qui a una ventina di giorni si arriverebbe all'84%".