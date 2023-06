“Impaurito e in cerca di vie di fuga”: orso in centro ad Arco, centinaia di telefonate al sindaco Nei video degli abitanti del comune della provincia autonoma di Trento che girano sui social dalle prime ore di oggi si vede un orso scappare lungo le strade di Arco. Il plantigrado è fuggito senza creare danni a persone o cose, ma ormai divampa la polemica.

A cura di Teresa Fallavollita

Arco (provincia autonoma di Trento).

Un orso che corre, scappando, lungo la strada, sull’asfalto tra le case, ripreso da passanti e automobilisti.

Sono numerosi i video che circolano sui social dalle prime ore di questa mattina, quando un orso è stato visto aggirarsi tra le case del centro abitato di Arco, comune della provincia autonoma di Trento a breve distanza dal Lago di Garda.

La notizia dell’inusuale visita si è sparsa in breve tempo, con il sindaco Alessandro Betta che ha ricevuto decine e decine di telefonate da parte dei suoi concittadini che riferivano, allarmati, la situazione.

Immediata la segnalazione agli agenti del Corpo forestale provinciale del Trentino, che sono intervenuti con rilievi sul posto per cercare di identificare il plantigrado.

Serpeggiano agitazione e angoscia all’interno della comunità: non è passato molto tempo dalla morte del giovane Andrea Papi avvenuta a Caldes (a un’ottantina di chilometri di distanza) il 5 aprile, probabilmente in seguito all’aggressione dell’ormai nota orsa Jj4, e la popolazione ha il timore che certi episodi possano nuovamente ripetersi.

Nell’odierno caso, l’orso non ha manifestato atteggiamenti aggressivi: secondo quanto riportato dall’amministrazione autonoma, l’animale avrebbe avuto un incontro ravvicinato con un residente, che ha descritto il plantigrado come “spaventato e in cerca di vie di fuga”, probabilmente spaesato tra le vie dell’abitato nel tentativo di trovare una via d’accesso alla vicina montagna.

L’orso sarebbe poi riuscito a fuggire senza creare alcun danno a persone o cose.

Arco (provincia autonoma di Trento).

Quella della presenza degli orsi nei centri urbani è una questione che accende un dibattito mai realmente sopito, che vede contrapporsi coloro che definiscono la vicinanza dell’animale come un serio rischio per l’incolumità dei residenti, da un lato, e una fetta della popolazione che invece auspica una convivenza pacifica senza bisogno di specifici interventi, dall’altro.

Il sindaco di Arco, Alessandro Betta, questa mattina ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video girato da una residente a Vigne (frazione di Arco), mettendo in guardia i cittadini.

Il filmato è stato però affiancato da un volantino con le principali raccomandazioni da tenere a mente in caso di incontro ravvicinato con un orso, divise in “prevenzione”, “avvistamento” e “incontro”.

Tra queste, il consiglio di parlare ad alta voce per segnalare la propria presenza, ma anche – in caso di avvistamento – il suggerimento di tornare velocemente e silenziosamente sui propri passi nel caso in cui non si è stati notati dall’orso. Molto chiaro, però, è anche il consiglio successivo: “Se l’orso ti ha notato, attendi che si allontani prima di proseguire e non inseguirlo nemmeno se sei in auto”.