Famiglia nel bosco, il contratto con il B&B che li ospitava è scaduto: Catherine e Nathan tornano nel casolare

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion

Sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco' i cui figli restano ancora in comunità. Il ritorno della coppia nella struttura di Palmoli arriva dopo che è scaduto il contratto con il B&B dell'imprenditore Carusi: tornano quindi a vivere nella casa al centro delle contestazioni che hanno portato il Tribunale dei minori de L'Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale e ad allontanare i tre figli, ora ospiti in una casa famiglia. Il casolare però è in fase di ristrutturazione, come richiesto dai giudici: si sta completando il progetto dell'architetto e a breve verrà presentato il programma dei lavori al Comune di Palmoli.

Resta a disposizione anche la residenza messa a disposizione gratuitamente alla famiglia dal sindaco Giuseppe Masciulli: Nathan Trevallion si è recato nell'appartamento per visionarlo così da poter organizzare al meglio gli ambienti. La coppia fin da subito ha precisato che il trasferimento in questa nuova casa, comunque molto vicino al bosco, avverrà con il ritorno dei figli in famiglia.

Nei giorni scorsi Catherine Birmingham è intervenuta con un messaggio in inglese durante l'incontro con la stampa alla Camera dei deputati promosso dalla presidente della commissione infanzia, Michela Vittoria Brambilla. Un evento organizzato per la donna e con il titolo: "Voglio tornare a casa. Il calvario della famiglia nel bosco". Lei ha precisato: "Mi sembra di vivere un incubo, sono sincera: non ho mai visto, né sentito, una forma di crudeltà così estrema come quella che stanno subendo i miei figli".

Il marito invece, sempre nella stessa occasione, ha detto: "Mai pensato di vivere così tanta sofferenza. Non potete immaginare il dolore che abbiamo passato negli ultimi 5 mesi e specialmente i bambini. Prima la separazione dalla loro casa e dal papà e poi la separazione dalla mamma. Hanno avuto stress, dolore, paura. La loro gioia è stata distrutta". Infine: "Mia moglie e io siamo uniti più di prima, il nostro amore è più forte che mai: il nostro desiderio più grande è di essere ricongiunti, essere una famiglia come prima".