Ilaria Forgione incinta all’ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno, aperta inchiesta sull’incidente

Sulla morte della 25enne Ilaria Forgione indaga la Procura di Larino, mentre sul cadavere della giovane incinta all’ottavo mese è stata eseguita l’ispezione cadaverica. Sul corpo non sarà invece eseguita l’autopsia. Ancora ricoverato in ospedale il compagno 30enne che era alla guida del veicolo al momento dell’incidente stradale.

Ilaria Forgione

Si indaga sulla morte di Ilaria Forgione, la 25enne di Montenero di Bisaccia deceduta nel giorno del suo compleanno. La ragazza era incinta all'ottavo mese ed è rimasta vittima di un incidente sulla Strada Provinciale 55 in contrada San Biase, nel territorio di Montenero, mentre era in auto con il compagno, un 30enne di Campobasso trasferitosi da qualche anno per lavorare nel settore edile, e un amico minorenne.

Per chiarire le dinamiche dei fatti indaga la Procura di Larino: nella mattinata di ieri è stata eseguita l'ispezione cadaverica dal medico legale. Per ora è esclusa la necessità dell'autopsia. Il compagno della giovane è ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre il minore è stato dimesso.

Stando a quanto finora noto, la vettura è finita fuori strada per motivi che restano da accertare, ribaltandosi dopo aver urtato il muretto in cemento di una condotta idrica. Il veicolo è stato ora posto sotto sequestro, mentre la Procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Nelle prossime ore saranno effettuati anche accertamenti sulla strada

Leggi anche Il dramma di Ilaria, morta nello schianto a 25 anni col bimbo in grembo al ritorno dalla sua festa di compleanno

La notizia della morte di Forgione ha sconvolto la comunità di Montenero che ha proclamato il lutto cittadino. "È una tragedia immane, enorme", ha commentato la sindaca Simona Contucci.

La 25enne viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e all'amico. I tre erano di ritorno dalla festa di compleanno della giovane quando l'auto è finita contro il muretto, ribaltandosi poco dopo.

La 25enne avrebbe dovuto partorire da lì a poche settimane e aspettava una bambina. I tre avevano deciso di festeggiare il compleanno di Forgione a ora di pranzo per poi fare ritorno a casa con il sole ancora alto nel cielo. Purtroppo però, la vita della ragazza è stata spezzata poche ore dopo aver spento le candeline alla presenza del compagno e degli amici.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la giovane deceduta poco dopo aver compiuto gli anni. "La tua morte improvvisa – scrive online un'amica – ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che ti hanno amato". In un altro post si legge: "Ovunque tu e la tua piccola stellina siate, non doveva andare così, avevi tanti sogni da realizzare".