Il dramma di Ilaria, morta nello schianto a 25 anni col bimbo in grembo al ritorno dalla sua festa di compleanno

Era un momento felice per Ilaria Forgione, aveva appena festeggiato il suo venticinquesimo compleanno col compagno e si apprestava a dare alla luce il frutto del loro amore ma il terribile incidente stradale a Montenero di Bisaccia ha spezzato tutto all’improvviso. Una tragedia che ha sconvolto la comunità molisana dove sarà lutto cittadino per i funerali.

Una giornata festiva, una coppia felice che festeggia il compleanno di lei, un bimbo frutto del loro amore in arrivo e poi l’improvvisa tragedia che spazza via tutto in un attimo in una domenica sera di fine settembre. È la tragedia e il destino crudele di Ilaria Forgione, la 25enne molisana incinta all’ottavo mese morta col bimbo che portava in grembo nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada Provinciale 55 a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Il dramma in pochi attimi in contrada San Biase quando la vettura su cui la 25enne viaggiava con il compagno e un minore, una Volkswagen Golf, ha sbandato improvvisamente e per cause ancora da chiarire, è uscita di strada impattando contro un muretto in cemento della tubazione idrica, ribaltandosi infine sul fianco destro sull’erba. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo proprio alla passeggera seduta su quel lato della vettura.

Ilaria Forgione è rimasta incastrata sotto il veicolo ed è deceduta praticamente sul colpo. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto usare cesoie idrauliche per estrarla dalle lamiere ma era ormai troppo tardi e i sanitari del 118 hanno solo potuto accertare il decesso. Soccorsi e trasportati in ospedale invece il compagno e il minore che si trovava sul sedile posteriore. Entrambi sono ricoverati all'ospedale San Timoteo di Termoli ma non sono in pericolo di vita.

La tragedia improvvisa e scioccante ha sconvolto la comunità di Montenero di Bisaccia dove la sindaca, Simona Contucci, ha proclamare il lutto cittadino per la data dei funerali di Ilaria Forgione. “La comunità è affranta e addolorata, siamo vicini alla famiglia” ha dichiarato la prima cittadina facendosi portavoce di un sentimento comune.

“La nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente occorso ieri a Ilaria; sono stati momenti difficili, carichi di dolore e umana difficoltà di accettazione per quanto accaduto. Una vita che si spegne, nel giorno in cui dovrebbe essere festeggiata, è davvero difficile da accettare” ha scritto la Sindaca, aggiungendo: “In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità”.

Sulla dinamica esatta del tragico incidente stradale sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso. La salma della giovane intanto è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale molisano a disposizione della Procura di Larino, che dovrà decidere se disporre l’autopsia.