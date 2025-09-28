Dramma a Campobasso, auto urta muretto e si ribalta: muore 25enne, era incinta all’ottavo mese

L’incidente mortale su una strada provinciale a Montenero di Bisaccia: l’auto con a bordo la giovane donna e altre due persone è uscita di strada e si è ribaltata. La sindaca: “Tragedia immane”.

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Una donna ha perso la vita: si tratta di una ragazza di venticinque anni che aspettava un bambino. La giovane, incinta all’ottavo mese, viaggiava su un’auto insieme al compagno e un minore.

A un certo punto, secondo una prima ricostruzione, l’auto – una Volkswagen Golf – ha urtato un muretto in cemento della tubazione idrica, è uscita fuori strada, si è ribaltata e nell'incidente si è verificata anche la fuoriuscita di acqua. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 55 che collega San Salvo in Abruzzo al centro molisano.

L’impatto è stato violento e per la giovane donna purtroppo non c’è stato nulla da fare: la ragazza, rimasta incastrata sotto il veicolo, è deceduta sul colpo mentre il compagno e il minore che si trovava sul sedile posteriore sono stati trasportati all'ospedale San Timoteo di Termoli. Nessuno dei due fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto: oltre ai soccorritori del 118, per le indagini del caso sono intervenuti sul luogo dell’incidente vigili del fuoco e carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia e della Compagnia di Termoli. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Sul luogo dell’incidente si è recata anche la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, parlando di una tragedia enorme che ha sconvolto l'intera comunità. Oggi, secondo quanto si apprende, era il compleanno della giovane vittima della strada.