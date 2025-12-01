Il video dell’assalto al portavalori sull’A2: chiodi e auto in fiamme per fermare il mezzo, bottino da 2 milioni

Assalto a un portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. Auto incendiate, chiodi sull’asfalto e spari ma nessun ferito. I malviventi sarebbero riusciti a portare via un bottino da circa 2 milioni di euro. Indaga la Polizia.

Fermo immagine di un filmato realizzato sul luogo dell’assalto.

Assalto a un portavalori nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord.

Il mezzo della società Sicurtransport è stato intercettato in una galleria dai malviventi che hanno posizionato auto in fiamme di traverso sulla carreggiata e hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori.

Secondo prime stime, il bottino della rapina, avvenuta intorno alle 6.30 di questa mattina, ammonterebbe a circa 2 milioni di euro.

Nel corso dell'assalto, a quanto si apprende, i banditi hanno esploso alcuni colpi di pistola, ma non ci sarebbero feriti. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini.

In rete sono stati anche diffusi video che mostrano i veicoli incendiati all'ingresso della galleria dove è avvenuto il fatto.

A seguito della rapina sull'A2 è stato temporaneamente bloccato il tratto al chilometro 414,800, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Per i veicoli leggeri uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Stoccaggio dei mezzi pesanti presso lo svincolo di Campo Calabro.

In aggiornamento.