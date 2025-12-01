Attualità
Video thumbnail

Il video dell’assalto al portavalori sull’A2: chiodi e auto in fiamme per fermare il mezzo, bottino da 2 milioni

Assalto a un portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. Auto incendiate, chiodi sull’asfalto e spari ma nessun ferito. I malviventi sarebbero riusciti a portare via un bottino da circa 2 milioni di euro. Indaga la Polizia.
Segui Fanpage.it anche su Google per non perderti nulla.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Fermo immagine di un filmato realizzato sul luogo dell’assalto.
Fermo immagine di un filmato realizzato sul luogo dell’assalto.

Assalto a un portavalori nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord.

Il mezzo della società Sicurtransport è stato intercettato in una galleria dai malviventi che hanno posizionato auto in fiamme di traverso sulla carreggiata e hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori.

Secondo prime stime, il bottino della rapina, avvenuta intorno alle 6.30 di questa mattina, ammonterebbe a circa 2 milioni di euro.

Leggi anche
Trump demolisce la Casa Bianca! Al posto dell'Ala Est una sala da ballo di 300 milioni. CHI PAGA?

Nel corso dell'assalto, a quanto si apprende, i banditi hanno esploso alcuni colpi di pistola, ma non ci sarebbero feriti. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini.

In rete sono stati anche diffusi video che mostrano i veicoli incendiati all'ingresso della galleria dove è avvenuto il fatto.

A seguito della rapina sull'A2 è stato temporaneamente bloccato il tratto al chilometro 414,800, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Per i veicoli leggeri uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Stoccaggio dei mezzi pesanti presso lo svincolo di Campo Calabro.

In aggiornamento.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
In Ucraina
In Florida colloqui USA - Ucraina, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: "Chance per accordo"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: "Troverà un modo per finire la guerra"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views