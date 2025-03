Il video del crollo del palazzo a Bari, passante si salva in pochi secondi: “Mi ha gelato il sangue” I terribili momenti del crollo della Palazzina a Bari ripresi in un video registrato da una telecamera di sorveglianza poco lontana nella stessa via De Amicis nel tardo pomeriggio del 5 marzo. Un uomo scappa via all’ultimo momento: “Ho sentito uno scricchiolio, un rumore sordo che mi ha gelato il sangue” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Il palazzo che si abbassa improvvisamente, poi collassa su sé stesso innalzando un’enorme nube di detriti che investe tutto e tutti. Sono i terribili i momenti del crollo della Palazzina a Bari ripresi in un video registrato da una telecamera di sorveglianza poco lontana nella stessa via De Amici nel tardo pomeriggio del 5 marzo.

Nel filmato si vede chiaramente la palazzina venire giù in pochissimi secondi e i detriti che invadono tutto a confermare un crollo strutturale dell’edificio che solo per puro caso non ha causato una tragedia. In quei momenti, infatti, nella strada nel cuore del quartiere Carrassi non vi era quasi nessuno. Come si vede nel video, un singolo passante che si trovava sul marciapiede dall’altro lato della strada è riuscito a salvarsi per pochissimi secondi, scappando dopo essersi ritrovato coperto di polvere.

"Stavo raggiungendo la mia auto, parcheggiata quasi vicino al palazzo. Improvvisamente, ho sentito uno scricchiolio, un rumore sordo che mi ha gelato il sangue. Poi, come un flash, ho visto del materiale che cadeva. Il resto è stato un attimo: ho fatto in tempo ad avere la lucidità di correre via, ma solo un attimo dopo, è crollato tutto. È stato spaventoso, uno scenario apocalittico" ha raccontato alla Tgr l’uomo.

Nel crollo del palazzo di Bari è rimasta intrappolata invece una donna di 72 anni, Rosalia De Giosa, estratta infine ferita ma viva giovedì sera dai soccorsi che hanno scavato ininterrottamente tra le macerie. Decisiva per lei la formazione di una sacca d’aria grazie alla presenza di una porta blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio. “È stata davvero fortunata” hanno confermato i vigili del fuoco.

La donna infatti aveva avvertito il pericolo e stava scappando quando è crollato tutto. La 72enne pare frequentasse ancora il palazzo e la sua casa al quarto piano nonostante l’edificio fosse stato dichiarato inagibile nel febbraio dello scorso anno e il Comune aveva disposto lo sgombero delle 20 famiglie residenti.

Sul crollo del palazzo la Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per crollo colposo ma che al momento è senza indagati. Secondo quanto ricostruito finora, nella palazzina era stato rilevato un pilastro centrale ammalorato dopo un allagamento e per questo di recente erano stati avviati dei lavori di risanamento e i residenti sgomberati ma mercoledì l’intera struttura è collassata sgretolandosi in pochi secondi.