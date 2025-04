video suggerito

Il Vaticano "spiega" la sorpresa del Papa a San Pietro: "Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio" Migliora papa Francesco, che "è stato contento di incontrare le persone", fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua.

A cura di Susanna Picone

Papa Francesco sta "continuando la sua convalescenza regolare, che non significa che non possa lasciare Casa Santa Marta o avere incontri". A fornire oggi nuove informazioni sulla salute del Pontefice è la Sala stampa della Santa Sede che ha specificato che "ci sono miglioramenti come si è potuto notare nei giorni scorsi".

Bergoglio infatti anche ieri si è concesso un piccolo fuoriprogramma nella Basilica di San Pietro – si è presentato in sedia a rotelle “in borghese” e ha anche parlato con alcuni pellegrini – e due giorni fa ha incontrato Re Carlo e la Regina Camilla.

Come sta papa Francesco: il bollettino sulle condizioni di salute

Dal Vaticano fanno sapere che migliora il quadro clinico sia motorio, grazie alla fisioterapia, che respiratorio mentre "lievi miglioramenti" si notano anche sotto l'aspetto delle diverse infezioni che lo hanno colpito nei mesi scorsi fino a portarlo al ricovero. Ci sono periodo prolungati nei quali Bergoglio non usa l’ossigeno. Gli alti flussi restano solo per uso terapeutico.

Rispetto alla sorpresa di ieri, la sala stampa riferisce che papa Francesco "era uscito per una passeggiata e poi ha espresso il suo desiderio di andare a pregare in Basilica". Voleva insomma pregare in chiesa e “l’ha fatto”. “È stato contento di andare in Basilica e incontrare le persone”, hanno quindi aggiunto dal Vaticano.

Nessuna previsione sulla presenza del Papa ai riti di Pasqua

Riguardo la Settimana Santa ormai alle porte non ci sono ancora certezze sulla presenza del Papa ai riti di Pasqua. Il portavoce della Sala Stampa, Matteo Bruni, oggi ha comunicato solo che la celebrazione in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme sarà presieduta dal cardinale Leonardo Sandri su delega di papa Francesco. Per l’eventuale presenza di Bergoglio ad altri appuntamenti di Pasqua fanno sapere che dipenderà molto anche dal tempo atmosferico.