Il piccolo Thomas non ce l’ha fatta: il 13enne travolto da un’auto morto il giorno prima del compleanno Il piccolo era in condizioni critiche ma per giorni e fino all’ultimo tutti hanno sperato che potesse riprendersi e salvarsi nonostante le gravi ferite. Poche ore fa, però, la terribile notizia annunciata dagli stessi parenti.

A cura di Antonio Palma

Non ce l’ha fatta il piccolo Thomas Bombace, il ragazzino appena tredicenne travolto da un’auto a Catania due settimane fa. Il minore è deceduto nelle scorse ore in ospedale dove era ricoverato da quel maledetto giorno nel capoluogo etneo.

Il piccolo era in condizioni critiche ma per giorni e fino all’ultimo tutti hanno sperato che potesse riprendersi e salvarsi nonostante le gravi ferite. Poche ore fa, però, la terribile notizia annunciata dagli stessi parenti. Thomas avrebbe compiuto 13 anni, domani.

“Adesso sei con Gesù piccolo cuginetto, spero che tu possa essere un esempio per il futuro delle strade” ha scritto un cugino riferendosi allo spaventoso incidente avvenuto due settimane fa in via Acquicella Porto.

Soccorso e trasportato in ospedale il piccolo è rimasto per giorni aggrappato alla vita nonostante le ferite riportate ma non si è mai più risvegliato. Finito in coma, il suo piccolo cuore alla fine ha cessato di battere.

“Un bambino preso in ‘pieno' da un’auto al buio con i fari spenti di ‘sera' questo si chiama ergastolo di dolore per i famigliari, sopratutto per i genitori”, scrive un parenti sui social, aggiungendo: "Non posso tollerare l'ennesima vittima della strada e lo stato non sistema strade e non mette controlli e ne niente, non sene può più, ma dio è grande e farà la sua giustizia piccolo Thomas".

"Missione Zoe si stringe al dolore della famiglia bombace per la perdita del piccolo Thomas. Continueremo a pregare affinché lo spirito santo consoli i cuori dei familiari. Thomas ha finito la corsa ed ha vinto la sua gara. Adesso si trova alla presenza del padre" scrivono dal gruppo religioso dei famigliari..

L'incidente risale all'inizio di dicembre quando il minore è stato travolto da una vettura mentre attraversava la strada. Un impatto in cui il ragazzino ha riportato ferite gravissime. Oltre i vari traumi in diverse parti del corpo, aveva riportato danni cerebrali ed era finito in coma. Col passare dei giorni non ci sono stati segnali di miglioramento fino a che il suo cuore ha smesso di battere.