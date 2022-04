Il mistero della mamma e della figlioletta di 8 anni trovate nude in auto a Pisa Sono state trovate in un’auto parcheggiata in periferia a Pisa: una madre di 40 anni e sua figlia di appena 8 anni erano senza vestiti in stato confusionale. Le due erano scomparse da un giorno e risiedono a Brescia. Si indaga su cosa possa essere accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

I soccorritori le hanno trovate nude nella loro Opel parcheggiata nella zona della Darsena Pisana. A notare la donna di circa 40 anni e sua figlia di 8 anni, un vigilante che si occupa della sicurezza nell'area della Darsena pisana, dove sorgono attività commerciali e cantieri navali. L'auto è stata notata intorno alle 2 di notte della giornata di Pasqua e il vigilante, dopo aver capito cosa stesse accadendo, ha contattato il 118 per un primo intervento. Le due erano in evidente stato confusionale e non avevano con loro né gli abiti, né la valigia e neppure il cellulare. I sanitari della Misericordia di Pisa si sono occupati di loro e hanno provveduto al trasporto al Pronto soccorso. Le due, secondo quanto confermato da fonti informate a Fanpage.it, erano scomparse da un giorno e risiedono a Brescia.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'accaduto: non si sa se l'auto nella quale sono state trovate le due fosse di proprietà della donna o se fosse di una terza persona. Saranno gli ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine ad accertarlo. per il momento restano aperte tutte le strade. L'ipotesi più accreditata riguarda un gesto di disperazione della 40enne separata che potrebbe aver coinvolto anche la bambina di 8 anni. Si esclude l'opera di una setta satanica, anche se nelle prime ore dopo il ritrovamento era stata la più accreditata. Le indagini non saranno facili: nel frattempo la donna è stata ascoltata dopo il ricovero in ospedale, ma non è stata ancora in grado di fornire la sua versione dei fatti perché troppo scossa. Agli agenti avrebbe solo riferito di trovarsi in un momento complicato della sua vita. Sono stati avvisati i familiari, che si sono attivati per raggiungerle.

Le due sono ancora ricoverate, ma le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. Gli inquirenti dovranno ricostruire il viaggio compiuto dal Nord alla periferia di Pisa. Si pensa che la donna potesse già esser stata nella città toscana: per chi non la conosce, infatti, è difficile raggiungere quel luogo non residenziale. Nel frattempo la scientifica ha operato i rilievi sulla vettura per scongiurare l'ipotesi di violenza. Gli abiti sono stati trovati poco lontano dal luogo in cui era parcheggiata l'auto.