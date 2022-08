Il menu non gli piace: cliente spacca la sedia sulla schiena della cameriera Un uomo di 55 anni ha aggredito una cameriera in bar nel centro di Padova: le ha spaccato una sedia sulla schiena perché non aveva apprezzato il menu del locale.

A cura di Annalisa Cangemi

Non gradisce il menu, e in un moto di rabbia si alza per spaccare la sedia contro la schiena della cameriera. L'aggressione è avvenuta al Caffè Veneto, nel centro di Padova, in via dei Martiri della Libertà. Sul posto è intervenuta la polizia per cercare di fermare l'aggressore, un uomo di circa 55 anni, ed evitare il peggio. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 14.

A quanto si apprende l'uomo non sarebbe stato soddisfatto del menu del bar, e avrebbe perso le staffe, inveendo contro chiunque si trovasse nelle vicinanze. Secondo le ricostruzioni il cliente, che era entrato nel locale per pranzare, ha perso il controllo scagliandosi contro la cameriera, una donna di quarant'anni che lavora da anni in quel locale, e che si era avvicinata per servirlo, elencandogli i piatti del menu. La donna gli aveva spiegato che alcune pietanze indicate nel menu non erano disponibili. "L'uomo ha ascoltato senza dare alcun segno di contrarietà poi si è alzato e sembrava se ne stesse andando invece all'improvviso ha afferrato una sedia e l'ha scagliata con forza sulla schiena della cameriera gettandola a terra. A quel punto la donna era sul pavimento e non riusciva ad alzarsi ma l'aggressore si è chinato e le ha sferrato un pugno tra il volto e il collo, poi si è girato per andarsene", ha raccontato il titolare dell'esercizio commerciale a Today. La donna è stata condotta in ospedale, dove è rimasta a lungo in osservazione.

Un cliente che aveva assistito alla scena è intervenuto in difesa della donna, colpita brutalmente dal violento, cercando anche di bloccare l'assalitore, per evitare che scappasse prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Alla vista degli agenti l'uomo ha urlato "sono psicopatico voglio il mio avvocato". A quel punto il 55enne è stato bloccato e portato via. "Abbiamo avuto davvero tanta paura, è stato un episodio terribile", hanno raccontato a Il Gazzettino i dipendenti del bar.