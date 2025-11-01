Il marito la aggredisce con una mannaia davanti al figlio: quasi amputato un polso, 45enne in sala operatoria

Una donna di 45 anni è stata aggredita con una mannaia dal marito, 48enne cinese arrestato dalla Polizia di Prato per lesioni gravissime e maltrattamenti, davanti agli occhi del figlio. Ha riportato la subamputazione del polso destro e di due dita della mano sinistra. I medici l’hanno portata in sala operatoria per tentare di salvarle polso e dita.

Immagine di repertorio

Il marito ha impugnato una mannaia e si è scagliato contro di lei, recidendole quasi del tutto il polso destro e due dita della mano. L'aggressione è avvenuta davanti agli occhi del figlio 20enne della coppia.

Il terribile episodio di violenza è accaduto in un'abitazione di via don Enrico Tazzoli, a ridosso del centro storico di Prato, riporta La Nazione.

L'uomo, un 48enne di origini cinesi regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Prato. È accusato di lesioni gravissime e maltrattamenti.

A quanto si apprende la vittima dell'aggressione, una donna di 45 anni, ha riportato la subamputazione del polso destro, che è stato quasi completamente reciso, e di due dita (il quarto e il quinto) della mano sinistra.

Stando a quanto hanno riferito le forze dell'ordine, durante l'evento era inoltre presente la figlia minorenne della coppia rimasta fortunatamente illesa.

Subito dopo l'arresto la Procura di Prato ha aperto un procedimento penale nei confronti del 48enne per i delitti di lesioni gravissime e maltrattamenti. Gli inquirenti hanno disposto il carcere per l'autore che è stato condotto alla Dogaia.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla Procura, l'uomo avrebbe aggredito la moglie spinto dalla sua morbosa gelosia. La donna è stata immediatamente ricoverata all'ospedale di Careggi, dove si trova tutt'ora.

È stata portata in sala operatoria e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita. Le indagini sull'accaduto sono state affidate dalla Polizia di Stato di Prato.

Sempre nella giornata di oggi, sabato 1 novembre, un 30enne è stato arrestato dai carabinieri a Tolve, in provincia di Potenza, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dopo una telefonata al 112 che segnalava un'aggressione domestica ai danni della moglie.

Stando a quanto denunciato dalla vittima, il marito da tempo la maltrattava e la minacciava e l'ultimo episodio violento è avvenuto alla presenza dei figli piccoli e per questo sono stati allertati i Carabinieri.

Il gip ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinamento alle persone offese e l'apposizione del braccialetto elettronico