Il giallo del medico scomparso. I carabinieri: “Le ultime tracce portano in Val d’Aosta” Scomparso Andrea Calcaterra, radiologo dell’ospedale Maggiore e collaboratore di altre strutture ospedaliere nel biellese. Il tenente colonnello Colongo del Comando provinciale di Novara a Fanpage: “La sua auto è stata ritrovata a Verres, in provincia d’Aosta”.

A cura di Biagio Chiariello

Sono ore di angoscia per la famiglia di Andrea Calcaterra, il medico radiologo 51enne di Trecate (Novara) sparito nel nulla ormai da più di una settimana. Il 15 novembre sarebbe dovuto rientrare nella sua abitazione dopo un turno mattutino alla casa della salute di Sandigliano nel biellese, dove collabora come libero professionista. Ma da allora nessuno lo ha più visto. La moglie ha immediatamente denunciato la sua scomparsa.

"Non ci sono nuovi aggiornamenti. Le sue uniche tracce sono le immagini della sua auto che transita in provincia di Biella. Due giorni dopo la stessa auto è stata ritrovata a Verrès, in provincia d'Aosta", ha detto a Fanpage.it il tenente colonnello Sandro Colongo del Comando provinciale di Novara.

Calcaterra si è allontanato a borda della sua Volkswagen Tiguan grigio scuro, è alto 1 metro e 86 e indossa un giubbotto marrone e nero e pantaloni con le tasche basse. Il Comune di Issogne ha condiviso sulla pagina Facebook istituzionale l'appello a fornire elementi utili per ritrovare il medico scomparso.

Leggi anche Va a lavorare e non torna più a casa: scomparso da 6 giorni il medico Andrea Calcaterra

La stessa cosa stanno facendo i suoi colleghi sulle pagine social: “Aiutateci a ritrovarlo, chi ha notizie avvisi i carabinieri". "Un collega novarese a cui tutti vogliamo bene, simpatico, bravo, umano", scrive Alessandro Stecco, collega di Calcaterra presso l'ospedale Maggiore e consigliere regionale della Lega.

Andrea Calcaterra lavora medico radiologo all'ospedale Maggiore di Novara, ma è in servizio anche presso l'ambulatorio di Galliate e svolge dei turni di lavoro presso la casa della Salute di Sandigliano, lì dove appunto si era recato il giorno della sua scomparsa.