Il mistero della scomparsa di Michael Frison in Sardegna, la madre: “Come si fa a sparire senza tracce?”

“Le persone non scompaiono dalla faccia della terra senza lasciare tracce” ha dichiarato la madre del 25enne britannico sparito esattamente un anno fa nel Nord della Sardegna poche ore dopo il suo arrivo. Da allora di lui non è stata trovata traccia.

"È un incubo senza fine, come si fa a sparire senza tracce?”, sono le parole di sconforto della mamma di Michael Frison, il 25enne britannico sparito esattamente un anno fa tra le campagne di Luogosanto e Luras, nel Nord dell’Isola, poche ore dopo il suo arrivo in una fattoria della zona dove avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato.

Le ricerche avviate subito dopo la scomparsa sono proseguite nei mesi successivi al 13 luglio 2024 in tutta la zona e purtroppo non hanno dato nessun esito mandando nello sconforto i parenti del giovane. Secondo quanto ricostruito, il giorno della scomparsa, Michael Frison era uscito per fare una passeggiata ed era tornato in uno stato confusionale.

Poco dopo uscì per una seconda passeggiata da cui non è mai più tornato. I suoi vestiti, comprese le scarpe da ginnastica, furono trovati in zona poco dopo ma di lui nessuna traccia. Si è ipotizzato un colpo di calore ma è una supposizione alla quale la madre Cristina Pittalis non crede.

"Aveva fretta ma le sue parole erano estremamente chiare. Non ho notato alcuna confusione nel suo stato d'animo” ha dichiarato la donna a Sky News raccontando l'ultima volta che ha sentito la voce di suo figlio, poche ore prima della sparizione.

Secondo la madre, è una cosa completamente lontana da lui andarsene a piedi nudi, lasciando tutti i suoi effetti personali e ipotizza gli sia accaduto qualcosa. “Le persone non scompaiono dalla faccia della terra senza lasciare tracce, a meno che non accada loro qualcosa di estremamente brutto" ha affermato la madre del 25enne che si è trasferita in Sardegna, suo luogo di origine, per seguire le indagini.

"Cerco di non perdere la testa. Negli ultimi 12 mesi la zona è stata costantemente perlustrata, nei boschi, nelle grotte, sulle montagne, ma non è stato trovato assolutamente nulla", ha aggiunto la madre di Michael Frison chiedendo alla donna vista col figlio nei giorni precedenti la sua scomparsa, di farsi avanti con qualsiasi informazione in suo possesso.