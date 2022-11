Va a lavorare e non torna più a casa: scomparso da 6 giorni il medico Andrea Calcaterra Risulta scomparso da sei giorni il medico 51enne Andrea Calcaterra, radiologo dell’ospedale Maggiore di Novara. L’uomo non è più tornato a casa dopo un turno di lavoro svolto a Biella.

A cura di Gabriella Mazzeo

Risulta scomparso ormai da sei giorni Andrea Calcaterra, radiologo di 51 anni presso l'ospedale Maggiore di Novara. Il medico non è rientrato nella sua abitazione di Trecate (Novara) dopo un turno di lavoro svolto a Biella. La moglie ha presentato denuncia ai carabinieri di Novara nella giornata di venerdì.

Il medico radiologo è un dipendente dell'ospedale Maggiore di Novara ed è in servizio anche presso l'ambulatorio di Galliate. Calcaterra svolge anche dei turni di lavoro presso la casa della Salute di Sandigliano, lì dove si era recato il giorno della sua scomparsa. Martedì, infatti, dopo il suo turno non ha fatto rientro a casa e il giorno dopo non si è presentato in reparto a Novara. Così è scattato l'allarme.

Familiari e amici del medico stanno vivendo ore di grande angoscia: sui social hanno chiesto l'aiuto dei residenti della zona, pregando tutti di segnalare qualsiasi avvistamento. Il caso è stato affidato anche alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?".

Secondo quanto reso noto, il medico è molto conosciuto nella zona di Novara. I residenti stanno lavorando per fornire alla famiglia tutte le informazioni possibili. Tra gli altri, è intervenuto sui social anche Alessandro Stecco, collega di Calcaterra presso l'ospedale Maggiore e consigliere regionale della Lega. Il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale piemontese lo ha descritto come un collega "amato, simpatico e bravo nel suo lavoro".

"Ho aspettato anche io – ha sottolineato Stecco sui social – in silenzio sperando che la sua scomparsa si risolvesse nel giro di poco tempo. Ho provato a telefonargli e scrivergli per avere sue notizie come tanti amici e colleghi. Il tutto, purtroppo, senza risposta. Aiutateci a trovarlo: qualsiasi informazione e avvistamento può essere d'aiuto ai Carabinieri".