video suggerito

Donna trovata morta nel lago di Caccamo, era scomparsa da casa da qualche giorno: indagini in corso Il cadavere di una donna di 57 anni, scomparsa da qualche giorno, è stato trovato oggi pomeriggio nel lago di Caccamo. Indagini in corso: gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratta di un gesto volontario o di un incidente. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giallo nel Maceratese dove il cadavere di una donna di 57 anni, che risultava scomparsa da qualche giorno, è stato trovato nel lago di Caccamo in territorio del Comune di Serrapetrona.

I carabinieri da ore erano sulle sue tracce, fin quando non è stata fatta la tragica scoperta: il corpo, che affiorava dalle acque dello specchio d'acqua, è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti con un gommone del comando di zona. La 57enne, originaria di Camerino, era residente a Belforte di Chienti (Macerata).

Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari della zona per ricostruire la dinamica della morte: al vaglio le ipotesi di un incidente o di un gesto volontario.

Leggi anche È stata trovata morta Carla Visentin: la turista era scomparsa in Sardegna una settimana fa

Sempre oggi in un altro lago è stato rinvenuto un altro cadavere. Si tratta ancora di una donna trovato nelle acque del lago di Garda a Tremosine nel Bresciano. Il corpo è stato avvistato da un diportista, il quale verso le cinque di sabato pomeriggio ha dato l'allarme. Presumibilmente sarebbe una turista, sulla sessantina, in costume da bagno, senza documenti. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Anche in questo caso le indagini sono in corso.