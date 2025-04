video suggerito

Donna trovata morta in un Bed and Breakfast di Merano, l'allarme dal fidanzato: "Non risponde al telefono" Una donna di 30 anni è stata trovata morta in un Bed and Breakfast di Merano. L'allarme è stato lanciato dal fidanzato, preoccupato perché la giovane non rispondeva al cellulare. Sono in corso le indagini del caso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 30 anni è stata trovata morta in un Bed and Breakfast a Merano, in provincia di Bolzano. A lanciare l'allarme sarebbe stato il fidanzato che ieri mattina ha affermato di non aver ricevuto risposta al telefono. Sul posto è intervenuta la polizia col personale del 118. Dopo l'irruzione nella stanza, i sanitari e le forze dell'ordine hanno realizzato che per la donna non vi era niente da fare. Secondo i primi rilievi non sarebbero state trovate tracce di violenza, ma per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e le cause della morte, la Procura di Bolzano ha disposto l'autopsia con l'esame tossicologico.

In aggiornamento