Trovato morto Sebastian Di Toro, il 30enne scomparso a Popoli da 3 giorni È stato trovato morto Sebastian Di Toro, il 30enne scomparso a Popoli nella mattinata di mercoledì 10 luglio. Il ragazzo si era allontanato in macchina ed è stato ritrovato nella sua auto in una campagna poco lontano da casa. Nei pressi della vettura è stata trovata anche un'arma da fuoco da lui regolarmente detenuta.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato trovato morto Sebastian Di Toro, il giovane scomparso il 10 luglio a Popoli, nei pressi di Pescara. Del 30enne non si avevano più notizie, ma nella mattinata di oggi, 12 luglio, Di Toro è stato trovato morto nella sua Alfa Romeo Giulietta nera. Le forze dell'ordine hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che ha notato la vettura parcheggiata in aperta campagna. Fuori dalla vettura è stata rinvenuta la sua pistola regolarmente registrata.

Al momento si indaga sulla pista del suicidio. A lanciare l'appello sui social per le ricerche dopo la scomparsa del giovane era stato il sindaco di Popoli, Dino Santoro, insieme ad Alessia Natali dell'associazione Penelope. Di Toro si era allontanato nella mattinata di mercoledì a bordo della sua auto: intorno alle 9.30 era salito sulla vettura facendo perdere le sue tracce. Per giorni lo hanno cercato i carabinieri di Popoli, poi è arrivata la segnalazione di un cittadino che ha avvistato l'auto parcheggiata in aperta campagna. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita del 30enne e l'arma da fuoco.

Ancora in fase di ricostruzione l'accaduto: non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo, né sarebbero stati ritrovati biglietti che possano chiarire le motivazioni dietro un eventuale suicidio. Saranno le indagini a chiarire cosa sia accaduto.

Tantissimi i cittadini che in questo momento si stanno stringendo attorno ai familiari del 30enne, manifestando il proprio cordoglio tramite i commenti online. Le forze dell'ordine invece continuano a indagare sul caso mantenendo il massimo riserbo. Sull'auto e sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita sono stati effettuati tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Le forze dell'ordine hanno preso in custodia l'arma da fuoco trovata poco lontano dalla macchina con la quale Di Toro si era allontanato.