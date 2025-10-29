Attualità
Il cestello si stacca dalla gru: tragedia in cantiere, muore operaio a San Benedetto del Tronto

Tragedia in cantiere a San Benedetto del Tronto: Sandro Marzetti, 64 anni, è morto dopo la caduta del cestello elevatore su cui lavorava. L’impatto è stato fatale. Indagini in corso per chiarire le cause del cedimento e le eventuali responsabilità.
A cura di Davide Falcioni
Immagine

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia ieri in via Monfalcone, sul lungomare di San Benedetto del Tronto. A perdere la vita è stato Sandro Marzetti, 64 anni, residente a Centobuchi di Monteprandone, vittima di un incidente sul lavoro che ha sconvolto l’intera comunità.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava operando a circa quattro metri d’altezza all’interno di un cestello elevatore fissato al braccio di una gru, che avrebbe ceduto all'improvviso: in pochi istanti il cestello si sarebbe staccato, precipitando al suolo e trascinando con sé l’operaio. Il 64enne, che stava potando degli alberi, pare fosse perfettamente imbragato.

L’impatto è stato violentissimo. I sanitari del 118 Potes, accorsi immediatamente sul posto, hanno trovato Marzetti in condizioni disperate, con gravi traumi multipli e una profonda lesione cranica. Stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Madonna del Soccorso, dove però è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul cantiere sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di anomalie tecniche o omissioni di sicurezza.

La Procura di Ascoli Piceno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale sambenedettese, dove verranno effettuati gli esami medico-legali necessari a chiarire ogni dettaglio. Sandro Marzetti lascia la moglie e due figli.

Attualità
