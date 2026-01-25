Il cane morto in strada e lei a terra priva di sensi: ricoverata in rianimazione, mistero a Pordenone

Il cane morto a terra e la padrona esanime e ferita sull'asfalto insanguinato a pochi metri. È la terribile scena che si sono trovati davanti passanti e residenti del quartiere di Torre a Pordenone e sulla quale ora indaga la Polizia di Stato per fare piena luce sui fatti.

Al momento quello che è accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso rimane però un mistero. Nessuno infatti sembra aver assistito alla scena e in zona non ci sono telecamere di sorveglianza che inquadrano l'area, una zona residenziale di transito e parcheggio di viale Grande. A complicare il quadro il fatto che l'animale non avesse segni evidenti di violenza.

Al momento dell'accaduto la donna ferita, una settantanovenne del posto e residente in zona, stava facendo una passeggiata con la sua cagnolina di piccola taglia al guinzaglio come usava fare spesso, ma in quel frangente, tra le 15.30 e le 15.45 circa, è accaduto qualcosa.

Dopo il rinvenimento e l'allarme dei passanti, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno immediatamente preso in carico la donna trasportandola d'urgenza all'ospedale di Pordenone. I medici Le hanno riscontrato diversi traumi, anche al capo, disponendolo un immediato ricovero in terapia intensiva dove rimane ricoverata in condizioni serie. Nulla da fare invece per la cagnolina che era già morta.

Sul luogo dell'accaduto anche la polizia scientifica che ha repertato le varie tracce e gli oggetti ed effettuato i rilievi del caso per cercare di dare una soluzione a quello che al momento rimane un giallo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi anche se quella più battuta parla di un investimento da parte di un'auto pirata che poi si è dileguata senza prestare soccorso. Al vaglio degli inquirenti infatti ci sono ora anche i video delle telecamere di sorveglianza delle strade limitrofe che potrebbero avere ripreso qualche veicolo in allontanamento. Il tutto in attesa che la pensionata possa riprendersi e raccontare i fatti in prima persona.