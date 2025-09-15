Attualità
Identificato l’uomo che ha investito un poliziotto con l’auto rubata ed è fuggito: era evaso dai domiciliari

In provincia di Vicenza, evaso dai domiciliari investe un poliziotto con un’auto rubata. Identificato grazie alle telecamere, ha rubato altri due mezzi. La polizia è sulle sue tracce.
A cura di Andrea Scordino
È stato identificato l'uomo che venerdì notte nell’area di servizio di Tesina a Grisignano di Zocco (Vicenza) si è dato alla fuga dopo aver investito un agente della polizia stradale. È di nazionalità rumena e su di lui si concentrano le ricerche delle forze dell'ordine.

É stato identificato grazie ad alcune telecamere di video sorveglianza installate proprio nell’area di servizio. Dalle immagini, l’uomo si era fermato poco prima per prendere un caffè. Dagli accertamenti fatti, il fuggitivo risulta inoltre essere evaso dagli arresti domiciliari.

Era stata proprio la segnalazione di una BMW rubata a Rho (Milano) a far scattare le ricerche. Quella stessa sera, una pattuglia della polizia stradale di Padova aveva individuato l’auto ferma nell’area di servizio e proprio quando gli agenti si stavano avvicinando alla vettura, il ladro è salito a bordo per tentare la fuga. A quel punto ha investito un poliziotto. I colleghi in divisa, allarmati per l’impatto, hanno chiamato subito l’ambulanza. Con l’arrivo dei sanitari l’agente ferito è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale con un trauma cranico.

A bordo di un’auto rubata travolge un poliziotto a Vicenza: l’agente è grave

Per condannare l’accaduto è intervenuto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia: “Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa ai quali va il nostro pieno sostegno”. E anche il ministro dell’interno Piantedosi ha espresso vicinanza all’agente ferito, ricordando che “i primi a rischiare l’incolumità personale sono i poliziotti”.

Nonostante la gravità delle azioni commesse, il fuggitivo ha continuato a rubare. Seguendo la scia di furti che si è lasciato alle spalle, l’uomo ha abbandonato la BMW e ha sottratto l’auto di una donna, poi colta da un malore per lo shock del furto e trasportata al pronto soccorso di Portogruaro (Venezia), e successivamente il si sarebbe è impossessato di un furgone a Rivignano Teor (Udine).

Continuano le ricerche della polizia per individuare e arrestare il fuggitivo, ma si teme che l’uomo possa aver già raggiunto il confine con la Romania.

Attualità
