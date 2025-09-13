A bordo di un’auto rubata travolge un poliziotto a Vicenza: l’agente è grave

L’investimento avvenuto sulla A4: a bordo dell’auto sembrava non esserci nessuno, ma mentre i poliziotti scendevano dal proprio mezzo un uomo è risalito a bordo ed è ripartito travolgendo il capo pattuglia. Scaraventato a terra, è stato trascinato per diversi metri.

Immagine di repertorio

Un poliziotto è rimasto gravemente ferito ieri sera nella provincia di Vicenza: l’agente, un capo pattuglia della sezione polizia stradale di Padova, è stato investito durante una operazione per il recupero di un’auto che era stata rubata a Milano. È successo sulla A4, all'interno dell’area di servizio Tesina, a Grisignano di Zocco nel Vicentino.

La pattuglia si era recata lì dopo la segnalazione dell’auto rubata: arrivati sul posto, nell'auto sembrava non esserci nessuno ma mentre i poliziotti scendevano dal veicolo di servizio un uomo improvvisamente sarebbe risalito a bordo per ripartire a forte velocità. Il poliziotto, nel tentativo di raggiungerlo, è stato travolto dal veicolo, scaraventato a terra e trascinato per alcuni metri.

Soccorso immediatamente l’agente è stato portato in ospedale: è ricoverato in gravi condizioni, ha riportato diverse fratture. L’auto rubata è stata poi intercettata di nuovo all'altezza del casello di Spinea (Venezia) da una pattuglia della Polizia stradale di Venezia ma il conducente è riuscito a scappare nei campi facendo perdere le proprie tracce: le ricerche sono ancora in corso.

Sul grave episodio è intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia che ha ricostruito quanto accaduto esprimendo vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia e ringraziando la Polizia Stradale “per la professionalità e il coraggio”. “Seguirò personalmente l’evoluzione delle condizioni dell’agente, con l’auspicio di un pronto recupero. Allo stesso tempo non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all’alt delle forze dell’ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell’auto pirata”, ha aggiunto il governatore.